Liderii europeni pregătesc un nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, în ciuda scăderii sprijinului popular. O eventuală victorie a Rusiei ar putea costa Europa 1.600 de miliarde de euro și ar afecta investițiile în România și Polonia, potrivit experților.

La aproape cinci ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, diferențele dintre pozițiile liderilor europeni și cele ale unei părți a electoratului devin tot mai evidente. În timp ce guvernele europene încearcă să asigure finanțarea necesară Kievului pentru continuarea efortului de război, tot mai mulți cetățeni contestă cheltuielile militare destinate Ucrainei, scrie Politico.eu.

Spre exemplu, în Germania, 53% dintre adulți se opun în prezent acordării de ajutor militar Ucrainei, potrivit unui sondaj publicat de fundația Körber Stiftung. Procentul celor care susțin continuarea asistenței militare a scăzut de la 59%, în urmă cu un an, la 46%.

Tendința pune presiune asupra guvernelor europene, care se confruntă atât cu dificultăți bugetare, cât și cu ascensiunea partidelor care contestă sprijinul financiar și militar acordat Kievului.

La Bruxelles, argumentul mai multor lideri europeni este însă că întreruperea finanțării Ucrainei ar putea genera costuri economice și militare mult mai mari decât cele suportate în prezent. Aceștia avertizează că o victorie a Rusiei l-ar putea încuraja pe Vladimir Putin să adopte noi acțiuni agresive, inclusiv împotriva statelor baltice.

„Cu toții ne dăm seama că, pe măsură ce războiul se prelungește, există riscul ca cetățenii să se sature de această situație”, a declarat Jessica Rosencrantz, ministrul suedez pentru Afaceri Europene, într-un interviu acordat pentru Politico.

Oficialul suedez a subliniat însă că sprijinul pentru Ucraina „este existențial, nu este doar un lucru plăcut de avut”, avertizând că o înfrângere a Kievului ar genera costuri ridicate pentru întreaga Europă.

„Europa și Ucraina sunt legate deoarece Ucraina luptă pentru noi. Noi numărăm doar euro… ei își varsă sângele”, a declarat Kristen Michal, premierul Estoniei, înaintea summitului Consiliului European de la Bruxelles.

Un avertisment similar a venit și din partea premierului polonez Donald Tusk.

„O Europă ieftină s-ar putea dovedi a fi o greșeală foarte costisitoare. Securitatea are un preț”, a transmis acesta.

O victorie a Rusiei ar putea costa Europa 1.600 de miliarde de euro

O eventuală înfrângere a Ucrainei ar putea avea consecințe economice majore pentru statele europene, în special pentru cele situate pe flancul estic al NATO.

Un studiu publicat în 2025, realizat de compania de consultanță în domeniul riscurilor Corisk și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, estimează că o victorie parțială a Rusiei ar putea determina până la 10 milioane de ucraineni să se refugieze în Europa. Un asemenea scenariu ar pune presiune suplimentară asupra bugetelor naționale, prin creșterea cheltuielilor sociale și a costurilor asociate găzduirii refugiaților.

În paralel, statele NATO ar trebui să investească suplimentar în consolidarea apărării flancului estic, inclusiv în infrastructura militară și capacitățile de descurajare a unei eventuale agresiuni ruse.

Potrivit autorilor raportului, costurile totale pentru Europa ar putea ajunge la 1.600 de miliarde de euro, aproximativ dublul celor estimate în scenariul unei victorii a Ucrainei.

Pericolul pentru România

România se numără printre țările care ar putea resimți inclusiv consecințe economice catastrofale într-un astfel de scenariu.

Tymofiy Mylovanov, președintele Școlii de Economie din Kiev și fost ministru ucrainean al Economiei, avertizează că o victorie a Rusiei ar putea afecta comerțul european și ar determina scăderea investițiilor în statele aflate în apropierea zonei de conflict, printre care România și Polonia. În opinia economistului, guvernele europene ar fi nevoite să aloce mai multe resurse pentru apărare, concomitent cu gestionarea unui nou val de refugiați.

„O Rusie agresivă există de zeci de ani, iar adevărata întrebare este care este cea mai ieftină modalitate de a o ține sub control”, a declarat Mylovanov.

Mai mult, o Ucraină înfrântă ar însemna practic alipirea Rusiei pe o graniță de peste 640 de km cu România. Inclusiv exploatarea gazelor din Marea Neagră ar putea fi grav perturbată sau chiar blocată complet de către o Rusie care ar controla bazinul Mării din zona Odesa – Crimeea.

De asemenea, traficul maritim de la Dunăre ar putea fi serios afectat în cazul în care rușii ar pune mâna pe celălalt mal al fluviului, în zona Chilia Nouă, și asupra Porturilor Reni și Izmail.

Ucraina, în criză de bani

În acest moment, una dintre principalele probleme ale administrației conduse de președintele Volodimir Zelenski este diminuarea finanțării internaționale. Estimările indică faptul că Ucraina s-ar putea confrunta în 2027 cu un deficit de finanțare de aproximativ 70 de miliarde de euro pentru acoperirea necesităților militare și bugetare.

Liderii europeni analizează acordarea unui nou împrumut de 45 de miliarde de euro, susținut prin bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. Planul nu a fost încă aprobat.

Germania are un rol important în această ecuație. Potrivit datelor Ukraine Support Tracker, realizat de Institutul Kiel, Berlinul a alocat aproximativ 54 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar, financiar și umanitar începând din 2022. Germania este astfel cel mai mare donator individual al Ucrainei din Europa și al doilea la nivel mondial, după Statele Unite, conform datelor citate.

Europa încearcă să garanteze finanțarea Ucrainei înaintea alegerilor prezidențiale din Franța

Cancelarul german Friedrich Merz susține includerea finanțării pe termen lung a Ucrainei în următorul buget multianual al Uniunii Europene, în contextul incertitudinilor politice din mai multe state membre. În Germania, rezultatele ultimelor sondaje au reaprins dezbaterea privind costurile sprijinului acordat Kievului.

Răspunzând criticilor venite „de la extrema dreaptă și de la extrema stângă”, potrivit cărora Europa cheltuiește prea mult pentru Ucraina, Merz a avertizat că Moscova urmărește „mai mult decât doar Ucraina”.

Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, a recunoscut că prelungirea războiului și costurile asociate acestuia generează nemulțumiri în rândul populației.

„Aceasta apasă asupra oamenilor, costă bani, provoacă îngrijorare”, a declarat oficialul german, adăugând că „nu mai este vorba doar de Ucraina; este vorba de stabilitatea Europei”.

În rândul susținătorilor partidului de extremă dreapta AfD, opoziția față de acordarea ajutorului militar Ucrainei a ajuns la 88%, potrivit sondajului citat de POLITICO.

La Bruxelles, atenția diplomaților europeni se îndreaptă și către alegerile prezidențiale din Franța, programate în primăvara anului 2027. Oficialii europeni sunt preocupați de posibilitatea ca o eventuală victorie a lui Marine Le Pen să afecteze negocierile privind bugetul comunitar și finanțarea Ucrainei.

Din acest motiv, lideri precum Friedrich Merz încearcă să obțină garanții financiare pentru Kiev prin includerea acestora în următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene, înaintea unor posibile schimbări politice în statele membre. Totodată, Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, susține această abordare, afirmând că Ucraina reprezintă „prima linie de apărare a Europei”.

Inițiativa întâmpină însă rezistență. Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Republica Cehă au solicitat exceptări de la cel mai recent pachet de finanțare.

Frederik Wesslau, expert în cadrul Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), consideră că oprirea sprijinului financiar pentru Ucraina ar genera economii pe termen scurt, dar cheltuieli suplimentare considerabile în anii următori.

„O Rusie victorioasă ar însemna creșteri masive ale cheltuielilor europene pentru apărare”, a declarat acesta pentru POLITICO.

Expertul susține că Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron sunt „cu un pas înaintea opiniei publice din țările lor” în privința sprijinului acordat Kievului.