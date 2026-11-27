Președintele Nicușor Dan a reacționat după boicotul recepției de la Cotroceni prilejuită de Ziua Națională a României. Persoane publice care l-au susținut în campania electorală din 2025, acum refuză acum să participe la recepție.

Întrebat, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, dacă a luat cunoștință de boicotul anunțat în mediul online, dacă știe câte dintre persoanele invitate vor participa și ce mesaj le transmite celor care refuză invitația, Nicușor Dan a răspuns:.

”Eu am invitat niște oameni. Cine vrea, bine. Există o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să îl trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo. Dacă dumnealor nu consideră, foarte bine”, a declarat Nicușor Dan.

Recepția oficială organizată cu prilejul Zilei Naționale a României este programată marți, 1 decembrie, de la ora 18.00, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.