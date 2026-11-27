Președintele României, Nicușor Dan, se află la Bruxelles, pentru a participa la Consiliul European. Dan a organizat o conferință de presă în care s-a întâlnit cu jurnaliștii români.

Președintele a fost întrebat dacă a discutat cu reprezentanții Guvernului despre o posibilă majorare a pensiilor și salariilor românilor începând din 2027. Nicușor Dan, a refuzat să ofere un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă anul viitor vor crește pensiile și salariile românilor.

”Tot ce știu este că toată lumea vrea ca bugetul național din 2027 să fie votat în 2026, în luna decembrie”, a răspuns președintele.

”Oamenii vor mai mult decât se poate”

Șeful statului a adăugat că ministrul Finanțelor a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a trece în sistemul informatic așteptările pe care le au privitoare la bugetul viitor.

”Ca de fiecare dată, oamenii vor mai mult decât se poate”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la conducătorii de instituții.

”Dezbaterea abia începe. Este mult prea devreme pentru a putea să previzionăm”, a precizat președintele.

Mai mulți reprezentanți ai Guvernului, printre care premierul Luca Niculescu și ministrul Muncii, Florin Manole, au anunțat că pensiile vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare.