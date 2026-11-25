Laura Gherasim, deputata AUR care a întocmit Raportul anulării alegerilor, face dezvăluiri în exclusivitate la emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache. Aceasta susține că ordinul de anulare a alegerilor a venit de la fostul președinte Klaus Iohannis.

„Klaus Iohannis a dat ordinul de anulare a alegerilor. Toată formula cu ingerința rusă a fost promovată prima dată de fostul președinte al țării. Când președintele țării spune că a fost Rusia, presa preia.”, a decladar Laura Gherasim,

Laura Gherasim: „Primul abuz constituțional făcut de CCR a fost cu hotărârea de interzicere a candidaturii doamnei Diana Iovanovici Șoșoacă.”

Laura Gherasim: ”În momentul în care ai doi candidați care nu fac parte din sistem și din clasa politică, ce partid poate accepta să aibă un președinte al țării pe care nu îl poate controla? Așa a fost luată decizia de anulare.”

Laura Gherasim: „Am descoperit din corespondența statului cu UE că au existat solicitări instituționale și confirmări către statul român că nu există cele 25.000 de conturi, că nu există ingerințe rusești.”

Laura Gherasim: „Președintele Nicușor Dan chiar a vrut să dea raportul. El nu a realizat că nu are astfel de atribuții. Mecanismul politic a creat niște legi prin care devine foarte complicat să declasificăm ședința CSAT privind alegerile anulate.”

Laura Gherasim: „Între 2 și 6 decembrie a apărut o declasificare. Nimeni nu a trimis informații către CCR. Curtea nu a primit rapoartele din partea CSAT. În hotărârea Curții scrie că a aflat informațiile de la CSAT din declasificare, adică ca orice alt cetățean.”

Laura Gherasim; „Anca Alexandrescu, pe 19 noiembrie, a spus că vrea verificare pentru boții lui Georgescu. Așa a apărut ideea boților prima dată. Ulterior, mesajul ei a fost șters de pe rețelele de socializare.”

Laura Gherasim: „Rușii apar doar în discuții. Presa a început să preia narativul cu ingerințe rusești. Asta a dus la activarea unui sistem de răspuns rapid care cenzura anumite mesaje. În timpul campaniei electorale, cetățenii și jurnaliștii au fost scoși de pe platformele de social media prin acest sistem rapid de cenzură. Sistemul a fost activat la cererea BROD, din care face parte și SNSPA. Dacă vă uitați la finanțări, toți sunt în aceeași legătură. Toată această clasă mănâncă din acest sistem. Primesc bani europeni, primesc bani americani.”

Laura Gherasim: „Voi transmite raportul către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și voi face plângere penală, în calitate de deputat. Îi aștept pe toți profesorii care ies în spațiul public și vorbesc despre anularea alegerilor să scoată din acest raport ceva care nu a fost documentat corespunzător. Îi aștept la orice dezbatere juridică pe tema raportului. Există lucruri care pot fi modificate rapid prin comisii parlamentare.”