Fostul premier Ilie Bolojan a fost într-o „vizită de lucru” în Suceava. Liderul PNL a lansat și o serie de critici directe la adresa președintelui Consiliului Județean Suceava, social-democratul Gheorghe Șoldan. A etichetat victoria acestuia din 2024 drept un „accident politic”.

Într-o postare pe Facebook, Șoldan îi transmite fostul premier că și-a arătat „adevărata față” prin declarațiile făcute. Mai mult, președintele CJ Suceava scrie că Ilie Bolojan a jignit 130.000 de suceveni.

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„Domnule Bolojan, să știți că noi, în Bucovina, suntem oameni gospodari și preferăm să răspundem răutăților cu eleganță și bunătate. Nu poți să vii în casa cuiva și să-l jignești, iar apoi să vorbești despre decență.

Am văzut declarațiile pe care le-ați făcut astăzi la Suceava. Nu este prima oară când ne dezamăgiți. Doar că astăzi v-ați arătat în fața tuturor adevărata față.

Mi-ar fi plăcut, dacă tot ați venit în județul nostru, să le explicați celor afectați de inundațiile de anul trecut de ce nu ați alocat, cât ați fost premier, fondurile promise pentru refacerea infrastructurii.

Cât despre accidentul politic, dle Bolojan, este o jignire la adresa celor aproape 130.000 de suceveni care mi-au acordat votul și încrederea lor în vara anului 2024.

Cred totuși că ar trebui să fiți mai rezervat când vorbiți despre accidente politice, judecând după modul în care ați fost demis din funcția de premier și după dezastrul economic pe care l-ați lăsat în urmă”, a scris președintele CJ Suceava în mediul online.

„Din păcate, dle Bolojan, nici măcar primarii liberali nu au vrut să vă privească astăzi în ochi”

Gheorghe Șoldan a mai scris că nici măcar primarii liberali nu mai vor să-l privească în ochi pe Ilie Bolojan.

„Mi-ar fi plăcut să vă văd astăzi, dle Bolojan, în fața unei săli pline cu primarii din județ, de la toate formațiunile politice, și să le explicați cât de performant ați fost în funcția de premier.

Cât de benefice au fost pentru locuitorii județului Suceava măsurile de austeritate pe care le-ați decis: impozitarea pensiilor, introducerea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, majorarea TVA de la 19% la 21% și consecințele acestor măsuri asupra economiei.

Din păcate, dle Bolojan, nici măcar primarii liberali nu au vrut să vă privească astăzi în ochi.

Mi-ar fi plăcut, de asemenea, să nu le impuneți jurnaliștilor să se rezume la o singură întrebare și să nu-i certați atunci când încercau să o adreseze și pe a doua.

Cât despre mine, aș prefera să spună locuitorii județului ce cred. Și o vor face în 2028. Până atunci, domnule Bolojan, vă doresc toate cele bune și mult succes în păstrarea funcției de președinte al PNL. Aveți multă nevoie!”, a încheiat președintele CJ Suceava.