Au trecut trei ani de la atacurile teroriste lansate de Hamas în data de 7 octombrie 2023. Gruparea a fost slăbită semnificativ de atunci. Dar continuă să controleze viața majorității populației din Fâșia Gaza, arată o analiză publicată de jurnalista Marianna Belenkaya în publicația The Insider. Hamas a renunțat formal la putere după încetarea focului, însă organizația își reface infrastructura. Colectează sute de milioane de dolari din taxe și contrabandă. Mai mult, ar putea chiar să pregătească noi atacuri, în timp ce negocierile privind dezarmarea au ajuns într-un punct mort.

„Suntem pregătiți să lansăm un alt atac precum cel din 7 octombrie”, ar fi avertizat autoritățile Hamas în luna octombrie a acestui an.

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Potrivit cotidianului israelian Ynet, mesajul ar fi fost transmis către conducerea politică și militară a Israelului prin coordonatorul special al ONU, Ramiz Alakbarov.

Conform Channel 13, Hamas își justifică poziția dură prin 3 motive pe care le invocă:

Operațiunile armatei israeliene (IDF) în Gaza;

Mutarea „liniei galbene” care delimitează prezența militară israeliană;

Anularea alegerilor parlamentare palestiniene.

Gruparea Hamas, pregătită să atace din nou?

Gruparea Hamas ar fi deja pregătită să atace în Israel, în Cisiordania sau în străinătate. Hazem Qassem – reprezentantul Hamas – a negat însă autenticitatea unor astfel de informațiil. A susținut că gruparea respectă acordul de încetare a focului. Totodată, a acuzat o manipulare în contextul campaniei electorale israeliene din octombrie.

Totuși, serviciile de securitate confirmă că Hamas păstrează resurse semnificative atât în interiorul, cât și în afara Fâșiei.

Agențiile de securitate israeliene – citate de Haaretz – estimează că Hamas numără încă între 30.000 și 40.000 de membri. Este o cifră comparabilă cu efectivele de dinaintea războiului din 2023.

Hamas și-a refăcut o mare parte din tuneluri în zonele necontrolate de IDF și deține în continuare depozite de arme .

. Capacitatea sa de luptă este însă mult diminuată, dar Hamas recrutează

Mulți comandanți experimentați au fost uciși. Unele funcții-cheie au fost preluate de șase sau șapte ori.

Noii recruți primesc doar pregătire teoretică, deoarece antrenamentele pe teren ar fi imediat lovite de Israel. Totodată, stocul de rachete a scăzut la doar câteva sute.

Plata integrală a luptătorilor (30 de milioane de dolari lunar, notează The Insider) pune o presiune uriașă pe bugetul grupării.

Care sunt sursele de finanțare ale Hamas

În ciuda blocadei israeliene, Hamas obține venituri uriașe din comerț și contrabandă. Gruparea percepe taxe de 20% pentru bunurile introduse ilegal, dar declarate, și până la 80% pentru cele nedeclarate.

Între încetarea focului din octombrie 2025 și august 2026, aceste „taxe” au adus grupării circa 100 de milioane de dolari.

Departamentul Trezoreriei SUA transmite că Iranul rămâne un finanțator important al Hamas.

Cu toate acestea, ajutorul de la Teheran a scăzut în urma sancțiunilor și a campaniei militare americano-israeliene din februarie 2026.

Hamas folosește, de asemenea, intermediari din Turcia, false organizații caritabile din Europa și donații în criptomonede prin intermediul Telegram.

Hamas primește donații de la organizații care se prezintă drept caritabile.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, structuri legate de finanțarea Hamas au operat în Turcia, Algeria, Olanda, Franța și Italia.

Unele dintre acestea au ascuns beneficiarii finali ai fondurilor față de donatorii lor.

În raportul său din martie 2026, Departamentul Trezoreriei a declarat că, la începutul anului 2024, astfel de donații ar fi putut aduce Hamas până la 10 milioane de dolari pe lună.

IDF a eliminat 16 lideri ai rețelelor financiare ale Hamas, responsabili pentru transferul a peste un miliard de dolari. FBI a confiscat recent sute de mii de dolari în active digitale. În Gaza, criza de numerar îi obligă pe luptătorii Hamas să își primească salariile reduse la 60%, o dată la 40–50 de zile, mai notează The Insider.

Cum își menține Hamas puterea administrativă în Gaza

Israelul controlează două treimi din teritoriul Gazei. Însă majoritatea populației trăiește în zona necontrolată, acolo unde Hamas gestionează în continuare administrația.

În luna iulie a acestui an, gruparea a anunțat formal că predă puterea Comitetului Național pentru Administrarea Gazei.Trranziția este blocată.

Israelul refuză să permită intrarea membrilor noului comitet sau antrenarea celor 16.500 de noi polițiști palestinieni în Egipt. Israelienii se tem că Hamas va controla din umbră noua administrație.

Nici planul în 15 puncte propus de Donald Trump nu a deblocat situația.

Hamas acceptă să predea armele doar unui comitet palestinian.

Israelul cere dezarmarea completă înainte de orice retragere.

În acest vid de putere, Hamas gestionează utilitățile și distribuția ajutoarelor umanitare și menține ordinea prin unități secrete precum Quwwat al-Radaa și Sahm, mai notează autoarea analizei publicate de The Insider.

Sprijinul popular se prăbușește, lipsește alternativa politică

Conform Centrului Palestinian pentru Cercetare Politică și Sondaje, susținerea pentru Hamas în Gaza și Cisiordania a scăzut – de la 35% la sfârșitul lui 2025 – la doar 19% în octombrie 2026 (27% în Gaza).

În același timp, 56% dintre palestinieni ar vota o listă de tehnocrați independenți.

42% preferă negocierile în locul luptei armate (33%).

Pe rețelele sociale din Gaza se cere tot mai des dezarmarea, pentru a permite reconstrucția.

Însă amânarea alegerilor palestiniene pentru septembrie 2027 lasă scena politică fără o alternativă viabilă.

Viitorul Gazei a dominat campania electorală din Israel. Benjamin Netanyahu condiționează orice retragere de dezarmarea Hamas.

Rivalul său, Gadi Eisenkot a fost desemnat să formeze noul guvern, iar negocierile sunt în desfășurare.

Eisenkot a promis că va pune capăt dominației Hamas – în Gaza – în 18 luni și că va distruge aripa militară a grupării, prin planul lui Trump sau printr-o nouă operațiune militară.

Planul lui Donald Trump prevede dezarmarea treptată a Hamas și transferul puterii către un consiliu de tehnocrați.

Analiștii iau în calcul deja 3 trei scenarii:

Modelul Cisiordania.

Israelul cedează administrarea civilă, dar păstrează dreptul de a efectua raiduri militare regulate în Gaza.

Retragerea completă.

Ar permite Hamas să își refacă treptat forța militară.

Menținerea blocajului actual

Israelul blochează reconstrucția și noua administrație, lăsând Hamas să guverneze o enclavă izolată și slăbită.