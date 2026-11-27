„PIB- ul României a crescut şi este principalul indicator la care se raportează constituţiile statelor membre ale UE”, spune preşedintele Nicuşor Dan, vineri, la Bruxelles.

UPDATE Alegerea nu s-au anulat din cauza influenţei ruseşti

Influenţa rusă nu are legătură cu anularea alegerilor. mai spune preşedintele, ci cu o „campanie plătită netransparent, folosire abuzivă a reţelelor sociale, finanţare netransparentă”.

UPDATE Nicuşor Dan, despre raportul pe anularea alegerilor: „Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente?”

„Eu cred că România e stat de drept în care am avut o autoritate, CCR, cu atribuţii pe procesul de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale şi care a acţionat curajos şi necesar. Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente?”

UPDATE Ce răspunde preşedintele la întrebarea legată de comunicatul transmis după raportul AUR

„Aş dori ca lumea să citească raportul respectiv, pentru că nu vreau să fie un con curs de afirmaţii, ci de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună că respectivul raport aduce lucruri noi. În acel comunicat am rezumat cele trei motive pe care CCR s-a bazat. Unul este candidatul Georgescu care a declarat cheltuieli zero. Al doilea, candidatul Georgescu avea materiale promoţionale, nicinul dintre ele marcat. Şi a fost un al treilea element, de folosire netransparentă a reţelelor digitale, chiar manipulare a reţelelor sociale. Nu a existat o analiză şi nici nu putea să existe în 24 h de utilizare excesivă a algoritmilor „, a răspuns preşedintele referitor la raportul celor de la AUR.

UPDATE Cum răspunde președintele acuzațiilor lui George Simion, care a susținut că dosarul său este unul politic

„În momentul în care faci o afirmaţie, trebuie s-o probezi. Cineva face la rând afirmaţii neprobate, persoana respectiv, indiferent de poziţia lui în societate nu trebuie să fie luată în serios. Eu aşa mă raportez la oameni. În momentul în care cineva face o dată, de două ori nişte blufuri, eu nu mă mai raportez la el. Şi aşa ar trebui să facă toţi”, a răspuns preşedintele la afirmaţiile lui George Simion, liderul AUR.

UPDATE „Eu am invitat nişte oameni. Cine vrea să vină, bine. Cine nu vrea nu vine. Exisă o solemnitate a acestui moment,. Nu cred că trebuie să trivializăm. Dacă domniile lor nu consideră că trebuie să fie acolo, foarte bine”, a răspuns celor care au anunţat că vor declina invitaţiile la recepţia Administraţiei Prezidenţiale de Ziua Naţională a României, de pe 1 Decembrie.

UPDATE „E important pentru România ca bugetul să fie mare, pentru că şi anvelopa bugetară pentru România să fie mare. E nevoie de nişte resurse bugetare noi, taxe noi. Noi suntem la nivel de PIB o ţară mai puţin dezvoltată, cu cât sumele astea sunt mai mari, cu atât netul care intră în România este mai mare”. Nicuşor Dan a mai spus că, până acum, „am dat 35-45 de mld şi am luat 120-140 mld”.

UPDATE În ceea ce priveşte bugetul european, „în niciun scenariu nu se va întâmpla ca România să plătească mai mult decât primeşte”, mai spune preşedintele, şi „vom rămâne beneficiari ai acestor fonduri europene”.

UPDATE Un ajutor NATO pentru ţara noastră şi când va fi numit un ambasador la NATO

Preşedintele a spus că România va numi un nou ambasador în „săptămâni puţine, Curând”.

În ceea ce priveşte ajutorul din partea Alianţei, „sunt optimist pe ajutor de la alte state şi pe echipamentele din SAFE, pe viitor”

UPDATE Preşedintele a fost întrebat de ziarişti dacă se iau în calcul alte taxe pentru europeni

O parte din acciza pe tutun va merge către bugetul UE. În ceea ce priveşte taxa digitală, Nicuşor Dan a mai spus că ţările mari doresc instituirea acesteia şi să se contribuie din bugetul naţional al fiecărei ţări. Acesta a mărturisit că nu cunoaşte în detaliu situaţia.

Ştirea iniţială

Aflat la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan a detaliat concluziile celei de-a doua zi de întâlniri pe bugetul Uniunii 2027-2034.

Acesta a mai declarat că „Obiectivele României sunt o păstrare a nivelului fondurilor UE agricultură, coeziune, o flexiblitate în modul de cheltuire a acestor bani”.

„ Obiectivele României sunt, în ceea ce privește primul capitol, o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură, cât și pe coeziune, și o flexibilitate. Sunt mai multe elemente tehnice aici, o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani, de exemplu, ca, așa cum se întâmplă și acum, după perioada 2000 2000 22.021, 2027, să mai existe niște ani în care să poată să fie făcute plățile, astfel încât șansele de a absorbi toți banii ăștia să fie mai mari. Astea sunt, în linii mari, chestiunile importante pentru România pe capitolul 1 și, bineînțeles, o prioritizare pentru regiuni care sunt afectate de războiul din Ucraina. Și există o referire la chestiunea asta pe capitolul doi. Aici vorbim de competitivitate propriu-zisă, adică de economie. Și interesul României este ca în, pentru că avem un decalaj de dezvoltare și pe competiții propriu-zise, pe excelență, firmele românești au mai puține șanse. Interesul României este să introducem niște lanțuri de valori, lanțuri valorice sau lanțuri de producție, astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România, și, în felul ăsta, din banii de competitivitate, România să poată să profite. În acest capitol mare de competitivitate există un segment dedicat industriei de apărare, inclusiv pe mobilitate militară, infrastructură duală, și interesul României este că acest subcapitol să fie consistent. Așa cum am spus ieri, a fost un proces din această dezbatere care s-a bazat pe o propunere de negociere a 3-a, formulată de președintele consiliului, domnul Costa. E important de spus că România, împreună cu Italia, coordonează grupul de 17 state, așa-numiții prieteni ai coeziunii, și tot timpul din cauza faptului că, datorită. Deși au fost reduceri substanțiale față de propunerea precedentă, reducerile cu privire la anvelopele naționale, care aici este, cum am spus, principalul interes al nostru, au fost insignifiante, de exemplu. De asemenea, în propunerea de negociere s-au păstrat acele elemente de flexibilitate pentru cheltuirea banilor pe care noi le-am cerut în capitolul doi de competitivitate. S-a păstrat referința la lanțurile de valoare. Deci, pe lucrurile importante suntem bine. Dezbaterea de ieri și blocajul de ieri s-a referit la sumele totale și nu e o surpriză că s-a întâmplat asta. A fost un pas înainte în dezbatere, așa cum s-a întâmplat și acum 6 ani și așa cum s-a întâmplat și acum 14 ani, e absolut firesc. Noi am venit aici cu primul rând, colegii noștri de la reprezentanță au fost permanent în în contact cu colegii de la Ministerul de Finanțe și, remarcabil, au coordonat, împreună cu Italia procesul ăsta. Am avut tot timpul cifrele în timp real și poliția noastră a fost tot timpul transparentă și corectă. Și vreau să le mulțumesc și celor de la delegație, și celor din minister. Vreau să mai spun un lucru care nu este legat de procesul ăsta, dar cred că e important să precizăm chestiunea asta. Produsul intern brut al României a crescut și principalul indicator nu la care se raportează contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii este produsul intern brut. România s-a dezvoltat în acești ani și nu trebuie să mai avem așteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Am depășit această etapă. România s-a dezvoltat. Deci așteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu 2 euro ca să primească 3 euro„, a transmis preşedintele României.

17 state membre în Grupul „Prietenii Coeziunii”

Grupul „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene. are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state.

În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028–2034.

Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare.