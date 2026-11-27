Partidul Social Democrat cere clarificări de la Ministerul Finanțelor despre situația economică lăsată de Guvernul Bolojan. Social-democrații afirmă că datoria publică depășise deja 60% din PIB în timpul guvernării Bolojan, ajungând la 61,1% în august 2026.

Partidul susține că situația era cunoscută la formarea Guvernului Niculescu și cere Ministerului Finanțelor să prezinte situația financiară lăsată de fostul premier.

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PSD susține, într-un comunicat, că pragul de 60% din PIB pentru datoria publică fusese depășit încă din august 2026, în timpul guvernării Bolojan. Social-democrații invocă datele dintr-o informare a Ministerului Finanțelor. Totodată, social-democrații susțin că situația era cunoscută încă de la elaborarea Programului de guvernare, la care a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Pragul nu a fost depășit acum. Chiar Informarea Ministerului Finanțelor arată că datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026, în timpul guvernării Bolojan”, transmite PSD.

Social-democrații au mai precizat că programul de guvernare a fost votat în Parlament și trebuie respectat de toți membrii Cabinetului. Partidul susține că Guvernul trebuie să țină cont atât de regulile fiscal-bugetare, cât și de problemele cu care se confruntă populația.

„Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudență de care Guvernul trebuie să țină seama. În același timp, Executivul trebuie să fie conectat la realitățile sociale din România și să răspundă greutăților reale ale oamenilor, a căror voință se exprimă prin reprezentanții aleși în Parlament”, arată PSD.

PSD: „Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan”

PSD susține că inflația și măsurile de austeritate au redus puterea de cumpărare. Pensionarii, angajații cu venituri mici, familiile numeroase și micii antreprenori ar fi cei mai afectați. Partidul spune că a cerut măsuri de sprijin, inclusiv indexarea pensiilor.

PSD cere Ministerului Finanțelor să facă publică situația economică lăsată de Guvernul Bolojan. Social-democrații solicită și pregătirea actelor normative necesare aplicării programului de guvernare, ale cărui obiective trebuie incluse în bugetul pentru anul viitor.

„Negocierea politică s-a încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare. Acum, Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan și să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor”, se arată în comunicatul transmis.

PSD declară că susține Guvernul Niculescu și că „răspunde în fața cetățenilor care l-au votat”. Partidul spune că urmărește atent aplicarea obiectivelor asumate la învestire, într-un context dificil pentru țară.

Sursă foto: Mediafax Foto