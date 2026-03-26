Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal

Ruxandra Radulescu

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, cu lejeritate, în cadrul unei conferințe de presă că este în continuare dator la stat, pentru casa de la Predeal, dar și pentru un autoturism. Liderul de la Cotroceni a confirmat astfel dezvăluirile Gândul, potrivit cărora Primăria Predeal a demarat, deja, procedura de executare silită pentru restanțele legate de proprietatea acestuia.

Nicușor Dan a fost întrebat de reporterul Gândul cu privire la datoriile, pentru casa de la Predeal, despre care publicația Gândul a dezvăluit în urmă cu trei săptămâni că liderul este dator.

Suma pe care liderul de la Cotroceni trebuie să o achite este de 280 de lei, una derizorie, pe care, însă, președintele se încăpățânează să nu o plătească. Mai multe detalii AICI.

Reporterul Gândul: „Voiam să știu dacă v-ați plătit impozitul la casa de la Predeal sau vi s-a pus poprire pe conturi”.

Nicușor Dan: „Nu. Sunt încă restant și cu mașina care a rămas la Făgăraș și cu terenul de la Predeal”.

Informațiile din declarația de avere a lui Nicușor Dan, în contradicție cu informațiile Primăriei Predeal

Povestea proprietății din Predeal a lui Nicușor Dan începe în 2017, când acesta declara că a achiziționat lotul cu 180.000 de euro, sumă pentru care a contractat un credit bancar de 100.000 de euro.

Proprietatea de la Predeal a lui Nicușor Dan

La acest moment, Nicușor Dan figurează datornic în ceea ce privește dările la stat pentru proprietatea respectivă. Gândul a dezvăluit că Primăria Predeal a demarat procedura de executare silită în cazul datoriilor acumulate de președintele Dan pentru acest teren. Deși trebuie să plătească taxe în valoare de numai 280 de lei, președintele tot nu se îndură să achite.

Mai mult, potrivit informațiilor obținute de Gândul de la Primăria Predeal, în urma unei solicitări bazate pe Legea 544/2001, a reieșit că datele contrazic informațiile din declarația de avere depusă de Nicușor Dan, pe 13 iunie 2025. Potrivit declarației de avere completată de președinte, ar fi vorba de un teren intravilan de 7460 metri pătrați.

Datele Primăriei Predeal arată că președintele deține, de fapt, un teren extravilan, cu o suprafață de 7361 metri pătrați, o diferență de aproximativ 100 de metri pătrați, comparativ cu ceea ce a declarat, oficial, Nicușor Dan.

  • Terenul extravilan este o suprafață aflată în afara limitelor de intravilan ale unei localități, așa cum sunt ele stabilite prin Planul Urbanistic General (PUG).
  • Aceste terenuri sunt, de obicei, destinate agriculturii, pășunatului, exploatării forestiere sau altor activități economice.
  • Spre deosebire de un teren intravilan, unde se pot construi locuințe sau clădiri comerciale, extravilanul are limitări stricte, iar autorizațiile de construire se acordă doar în condiții speciale.

Este important de menționat că, potrivit Articolului 326 din Codul Penal, o declarație de avere falsă atrage răspunderea penală pentru fals în declarații (pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă conform Art. 326 Cod Penal), destituirea din funcția publică, confiscarea averii nejustificate și interdicția de a mai ocupa funcții publice.

Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere

