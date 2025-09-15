Nicușor Dan recunoaște public faptul că l-a adus pe ambasadorul Lazurca „pentru o funcție la București: Am foarte mare încredere în el”

Nicușor Dan a recunoscut în direct la Antena 3 că l-a adus pe ambasadorul Marius Lazurca pentru o funcție importantă la București.

„Domnul Lazurca este o persoană pe care o cunosc de multă vreme, în care am încredere. Consider că poate să ajute dintr-o poziție centraă. Utilitatea lui este mai mare la București. L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Până nu finalizăm discuțiile cu partidele nu o spun nimic, a spus Dan, întrebat dacă l-a rechemat pentru a-i oferi șefia Serviciului Român de Externe

Președintele a recunoscut că au fost colegi, la Sorbona.

„Trebuie să fie un om echilibrat. Zona de servicii este complicată. Trebuie să fie cineva care să fi lucrat mult timp cu oamenii, cineva pentru care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate”, a mai spus Nicușor Dan despre viitor șef de la servicii.

Cine este Marius Lazurca

Marius Gabriel Lazurca și-a asumat mandatul de ambasador al României în Mexic în data de 4 martie 2021, după prezentarea copiilor scrisorilor sale de acreditare.

Diplomat de carieră cu o lungă experiență în misiuni bilaterale, Marius Gabriel Lazurca a îndeplinit succesiv mandate de ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020). Ca Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), ambasadorul Lazurca a dobândit o experiență relevantă și în diplomația multilaterală.

Înainte de a intra în serviciul public, Marius Gabriel Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara.

-Știre în curs de actualizare-