Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, la Cotroceni. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan și Apostolos Tzitzikostas

Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook imedat după întâlnirea cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism. Șeful statului a dezvăluit că întâlnirea dintre cei doi a vizat ”modul în care țara noastră își poate valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității”. 

Nicușor Dan, după întâlnirea cu Apostolos Tzitzikostas: ”I-am spus că țara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității”

Totodată, președintele României i-a transmis lui Apostolos Tzitzikostas faptul că România trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității, având în vedere poziția geostrategică a României.

Transportul și asigurarea unor rute sigure pentru mărfuri capătă o importanță strategică tot mai mare atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, pe fondul războiului din Ucraina și a actualei crize din Orientul Mijlociu.
În acest context, întâlnirea pe care am avut-o astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism, a vizat, în primul rând, modul în care țara noastră își poate valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității.
Portul Constanța, coridoarele Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee și coridoarele Rin – Dunăre au devenit esențiale atât pentru fluxurile de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară.
I-am spus comisarului european Apostolos Tzitzikostas că, dată fiind poziția geostrategică a României, inclusiv pentru implementarea Coridorului vertical, țara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității”, a transmis Nicușor Dan.
De altfel, șeful statului a transmis că țara are nevoie în continuare de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, ba chiar de finalizarea a trei proiecte majore: A1, Sibiu–Pitești, care face legătura cu Europa Centrală, A7 – autostrada Moldovei, spre Ucraina și A8 „Autostrada Unirii”, care ne conectează cu Republica Moldova.
”România are nevoie în continuare de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, inclusiv finalizarea a trei proiecte majore de autostrăzi – A1, Sibiu–Pitești, care face legătura cu Europa Centrală, A7 – autostrada Moldovei, spre Ucraina și A8 „Autostrada Unirii”, care ne conectează cu Republica Moldova. Pentru toate investițiile din infrastructură, fondurile de coeziune rămân esențiale pentru noi.
Securitatea țării noastre și, implicit, a Europei, depinde și de extinderea, în siguranță, a coridoarelor europene de transport către Ucraina și Republica Moldova, care ar genera și integrarea treptată în Piața Unică a acestor state”, a adăugat Nicușor Dan.

