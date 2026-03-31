Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, la Cotroceni. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook imedat după întâlnirea cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism. Șeful statului a dezvăluit că întâlnirea dintre cei doi a vizat ”modul în care țara noastră își poate valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității”.

Nicușor Dan, după întâlnirea cu Apostolos Tzitzikostas: ”I-am spus că țara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității”

Totodată, președintele României i-a transmis lui Apostolos Tzitzikostas faptul că România trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității, având în vedere poziția geostrategică a României.

”Transportul și asigurarea unor rute sigure pentru mărfuri capătă o importanță strategică tot mai mare atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, pe fondul războiului din Ucraina și a actualei crize din Orientul Mijlociu.

În acest context, întâlnirea pe care am avut-o astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism, a vizat, în primul rând, modul în care țara noastră își poate valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității.

Portul Constanța, coridoarele Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee și coridoarele Rin – Dunăre au devenit esențiale atât pentru fluxurile de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară.

I-am spus comisarului european Apostolos Tzitzikostas că, dată fiind poziția geostrategică a României, inclusiv pentru implementarea Coridorului vertical, țara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității”, a transmis Nicușor Dan. De altfel, șeful statului a transmis că țara are nevoie în continuare de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, ba chiar de finalizarea a trei proiecte majore: A1, Sibiu–Pitești, care face legătura cu Europa Centrală, A7 – autostrada Moldovei, spre Ucraina și A8 „Autostrada Unirii”, care ne conectează cu Republica Moldova.