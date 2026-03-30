Nicușor Dan consideră o „greșeală a trecutului” renunțarea la energie nucleară

Nicușor Dan declarat, în deschiderea evenimentului „The Economist Romania Government Roundtable” de la Ateneul Român, că renunțarea la energia nucleară este „una dintre greșelile trecutului”.

Liderul de la Cotroceni şi-a exprimat speranţa ca, în următorul buget multianual al Uniunii Europene, energia nucleară să fie recunoscută şi sprijinită prin mecanisme de finanţare europeană.

„Nu putem avea o piață unică europeană fără să avem o piață unică energetică europeană, pentru că vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferențele de prețuri ale energiei – vorbesc de Europa în ansamblu. Mă bucur că Europa începe să reconsidere nuclearul, dacă vorbim de energie, și sper ca în viitorul cadru financiar multianual să avem un spațiu pentru nuclear.

Cred că este important și despre ce Europa vorbim, și cred că este important ca fiecare dintre noi, în special liderii politici, să susțină Europa în continuare, să reușim să reconectăm cetățenii la această construcție, și asta putem să o facem inclusiv asumând greșelile trecutului, cum este, de exemplu, nuclearul.”

România deține unul dintre cele mai performante reactoare nucleare din lume, iar în următorii 10 ani aproape îşi va tripla capacităţile de producţie, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul summit-ului de la Paris pentru Energie Nucleară, care a avut loc la începutul lunii martie.

