Nicușor Dan consideră o „greșeală a trecutului” renunțarea la energie nucleară

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan declarat, în deschiderea evenimentului „The Economist Romania Government Roundtable” de la Ateneul Român, că renunțarea la energia nucleară este „una dintre greșelile trecutului”.

Liderul de la Cotroceni şi-a exprimat speranţa ca, în următorul buget multianual al Uniunii Europene, energia nucleară să fie recunoscută şi sprijinită prin mecanisme de finanţare europeană.

„Nu putem avea o piață unică europeană fără să avem o piață unică energetică europeană, pentru că vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferențele de prețuri ale energiei – vorbesc de Europa în ansamblu. Mă bucur că Europa începe să reconsidere nuclearul, dacă vorbim de energie, și sper ca în viitorul cadru financiar multianual să avem un spațiu pentru nuclear.

Cred că este important și despre ce Europa vorbim, și cred că este important ca fiecare dintre noi, în special liderii politici, să susțină Europa în continuare, să reușim să reconectăm cetățenii la această construcție, și asta putem să o facem inclusiv asumând greșelile trecutului, cum este, de exemplu, nuclearul.”

România deține unul dintre cele mai performante reactoare nucleare din lume, iar în următorii 10 ani aproape îşi va tripla capacităţile de producţie, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul summit-ului de la Paris pentru Energie Nucleară, care a avut loc la începutul lunii martie.

Știre în curs de actualizare.

Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
O treime dintre elevii români au picat simularea Evaluării Naționale 2026. Ce probă le-a dat cele mai mari bătăi de cap
Guvernatorul Mugur Isărescu a primit sfaturi de la omologul lui grec. Care sunt lecțiile pe care le-ar putea învăța România din criza Greciei
O dronă ucraineană s-a prăbușit în Finlanda. Care sunt explicațiile Kievului
Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
