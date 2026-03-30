Nicușor Dan a explicat de ce nu a numit încă șefi la Servicii și de ce amână să o facă

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni seară, în cadrul unei conferințe de presă, de la Ateneul Român, despre motivul pentru care nu a numit, nici până în prezent, sefii la Servicii.
Nicușor Dan a ezitat să ofere argumente clare referitor la motivul pentru care nu a numit, nici până acum, directorii din fruntea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe. Liderul de la Cotroceni a menționat, însă, că la acest moment, există „o inflamare” și a adăugat că numirile vor avea loc la „momentul potrivit”.
„E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. La momentul potrivit o să facem și această discuție, finalizată cu o numire”, a declarat Nicușor Dan.
În luna februarie, Nicușor Dan a fost întrebat dacă numirea șefilor la SRI și SIE reprezintă o miză de negociere cu partidele din coaliție.
„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate pe care l-a și transmis în ultimele nouă luni și un eveniment ca o propunere de servicii a președintelui care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate. Tocmai de aceea trebuie să existe un dialog înainte”, a afirmat șeful statului, la vremea aceea.
Având în vedere că, la momentul actual, partidele din coaliție par a fi în plin război, iar semnalele transmise din partea liderilor indică spre o eventuală dizolvarea a alianței de la Guvernare, se poate spune că situația politică este într-adevăr „inflamată”.
La începutul anului, președinte declara că își dorește, în aceste funcții, „oameni de maturitate umană profesională care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.
Președintele a mai avut o tentativă de a numi șefii SRI și SIE. Presa a consemnat numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, neinfirmate de Palatul Cotroceni.