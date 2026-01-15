Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat principalele obiective pentru 2026 și 2027, unde a evidențiat importanța unei situații interne solide și a unei politici economice coerente. Președintele a mai menționat și faptul că mediul internațional, marcat de crize și competiția între marile puteri, face și mai necesară o strategie internă puternică și coerentă pentru România.

„Imperativele anului 2025, special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară. Au fost niște măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt, iar aceste măsuri, la nivel macroeconomic, au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică”, a declarat Nicușor Dan. Unul dintre obiectivele lui Nicușor Dan este relansarea economică.