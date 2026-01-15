Prima pagină » Actualitate » Ambasada Statelor Unite susține reluarea programului FLEX: „O oportunitate valoroasă pentru tinerii români și americani”

Ambasada Statelor Unite susține reluarea programului FLEX: „O oportunitate valoroasă pentru tinerii români și americani”

Ambasada Statelor Unite la București a transmis că susține reluarea programului educațional Future Leaders Exchange (FLEX) în România, după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan. 

Mesajul a fost publicat miercuri pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei. Reprezentanții SUA au salutat colaborarea dintre cele două state și au subliniat importanța programului pentru tineri.

„Susținem cu convingere această inițiativă, domnule președinte, și apreciem colaborarea strânsă și împărțirea responsabilităților între guvernele Statelor Unite și României, care fac posibilă oferirea acestei oportunități valoroase atât studenților americani, cât și celor români. Așteptăm cu nerăbdare să descoperim poveștile și experiențele lor!”, a transmis Ambasada SUA în București.

Nicușor Dan a anunțat că reluarea programului este o prioritate pentru anul academic 2026-2027. Șeful statului a arătat că are un impact important asupra educației și asupra relației dintre România și SUA.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite se consolidează permanent, nu numai prin proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”, a transmis președintele.

