31 aug. 2025, 21:53, Știri politice
Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează și că sunt șanse „extrem-extrem de mici” pentru un Guvern PSD-AUR

Întrebat duminică seara la PRO TV Chișinău ce relație are în acest moment cu premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a precizat că „o relație corectă”. Întrebat dacă actualul Guvern are șanse să reziste până în primăvară, Nicușor Dan a răspuns că „nimic nu e 100% în politică, dar, dacă mă întrebați pe mine, fără discuție”.

Mai mult, președintele României a adăugat că „șansele sunt extrem-extrem de mici” pentru un Guvern PSD-AUR.

Imediat după alegerile prezidențiale, noi am avut o chestiune importantă, chestiunea deficitului, și am avut o problemă de credibilitate față de piețele financiare, pentru că mult timp România a promis că face niște lucruri pe care nu le-a făcut.

Primul lucru care s-a întâmplat a fost ca toate cele patru partide prooccidentale și minoritățile naționale să formeze o coaliție. Această coaliție funcționează, în sensul că pachetele de măsuri de până acum au trecut de votul Parlamentului. Suntem acum la cele șase pachete din etapa a doua”, a mai spus Nicușor Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a mai precizat că sprijină „principalele măsuri” ale Guvernului.

Această coaliție a numit un prim-ministru. Evident că în momentul în care trebuie să iei niște măsuri în viteză se întâmplă să mai faci greșeli pe care, dacă sunt, o să le corectăm. Am avut deja două evalurări ale agențiilor de rating care au reconfirmat ratingul nostru. România este pe o line de stabilizare.

Fără discuție că pe principalele măsuri există sprijin. Dar, mai important decât sprijinul meu este că ele sunt asumate de partidele din coaliție care au o largă majoritate în Parlament”, a precizat președintele României.

