Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE

Președintele Nicușor Dan va înființa în cadrul Administrației Prezidențiale un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia vine pe fondul incapacității instituțiilor române, dar și a Comisiei Europene, de a stăvili fluxul de dezinformări în spațiul public, mai cu seamă pe rețelele sociale.

În cadrul departamentului vor fi reprezentate instituțiile cu atribuții, potrivit informațiilor G4Media.

Nu este clar la acest moment dacă departamentul va avea ca șef un consilier prezidențial nou sau unul care face deja parte din echipa de la Cotroceni.

Atribuțiile privind sancționarea rețelelor sociale sunt partajate în acest moment între statele naționale și Uniunea Europeană, potrivit legislației comunitare.

A existat un grup de lucru împotriva dezinformării

După alegerile prezidențiale anulate a funcționat la Cotroceni un grup de lucru, mai întâi sub președintele Klaus Iohannis, apoi sub președintele interimar Ilie Bolojan, care a avut ca rol gestionarea modului în care se răspândesc dezinformările în spațiul public.

Reacția autorităților române la dezinformările sistemice de pe unele televiziuni sau din online a fost în general slabă, potrivit rapoartelor realizate de organizații nonguvernamentale și think-tank-uri.

Comisia Europeană a declanșat în decembrie 2024 o investigație împotriva Tiktok privitoare la rolul jucat de rețeaua socială chineză în manipularea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Un an mai târziu, Comisia Europeană nu a comunicat public nici o sancțiune pentru Tiktok.

