Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE

Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE

07 ian. 2026, 15:32, Știri politice
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news - SURSE

Președintele Nicușor Dan va înființa în cadrul Administrației Prezidențiale un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia vine pe fondul incapacității instituțiilor române, dar și a Comisiei Europene, de a stăvili fluxul de dezinformări în spațiul public, mai cu seamă pe rețelele sociale.

În cadrul departamentului vor fi reprezentate instituțiile cu atribuții, potrivit informațiilor G4Media.

Nu este clar la acest moment dacă departamentul va avea ca șef un consilier prezidențial nou sau unul care face deja parte din echipa de la Cotroceni.

Atribuțiile privind sancționarea rețelelor sociale sunt partajate în acest moment între statele naționale și Uniunea Europeană, potrivit legislației comunitare.

A existat un grup de lucru împotriva dezinformării

După alegerile prezidențiale anulate a funcționat la Cotroceni un grup de lucru, mai întâi sub președintele Klaus Iohannis, apoi sub președintele interimar Ilie Bolojan, care a avut ca rol gestionarea modului în care se răspândesc dezinformările în spațiul public.

Reacția autorităților române la dezinformările sistemice de pe unele televiziuni sau din online a fost în general slabă, potrivit rapoartelor realizate de organizații nonguvernamentale și think-tank-uri.

Comisia Europeană a declanșat în decembrie 2024 o investigație împotriva Tiktok privitoare la rolul jucat de rețeaua socială chineză în manipularea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Un an mai târziu, Comisia Europeană nu a comunicat public nici o sancțiune pentru Tiktok.

Nicușor Dan, singurul președinte blocat în Franța după Coaliția de Voință. Liderii europeni au părăsit Parisul încă de marți seară

Pe cine numește Nicușor Dan la SRI și SIE? „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
14:10
Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
FLASH NEWS Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
10:36
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
POLITICĂ Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”
08:09
Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”
FLASH NEWS Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
22:36
Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024
22:07
Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024
FLASH NEWS Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”
22:00
Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Lacul din Canada care este pe cât de colorat, pe atât de urât mirositor
ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
TAXE Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
15:53
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
ULTIMA ORĂ 🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
15:28
🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
DESTINAȚII Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
15:26
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
UTILE Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
15:23
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu

Cele mai noi

Trimite acest link pe