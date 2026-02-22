Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit

Dragoș Pîslaru, membru al Executivului condus de Ilie Bolojan, este în centrul unei controverse legate de transmiterea unei informații false. La începutul lunii frebruarie, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat pe retele de socializare că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților. Formularea ministrului indica un fapt confirmat. La jumătate de oră de la publicarea postării, Dragoș Pîslaru și-a modificat mesajul. După modificare, în postare nu a mai apărut informația că „România a pierdut oficial” cele 231 milioane de euro, ci că „cel mai probabil” România a pierdut banii.

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum”, a spus Dragoș Pîslaru, joi, la Guvern. El a fost întrebat pe ce s-a bazat când a anunțat, săptămâna trecută, printr-o postare pe care ulterior a modificat-o, că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR aferenți pensiilor speciale.

Ministrul a precizat că a greșit atunci când a anunțat că România a pierdut „oficial” acei bani.

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum. Ideea în spate este așa: la momentul întâlnirii de la Bruxelles, Comisia Europeană ne anunțase că, în lipsa unor dovezi cu privire la promulgarea acestei legi, din perspectiva dumnealor subiectul este închis și România pierde acei bani.

În momentul în care a fost acea amânare (n.r.: a deciziei CCR de săptămâna trecută), a existat o problemă de comunicare în echipa pe care o am și am corectat în spațiul public”, a spus Dragoș Pîslaru.

„Oficial este doar în momentul în care primești scrisoarea oficială”

Pîslaru a subliniat că România va afla oficial dacă a pierdut sau nu banii doar în momentul în care va transmite Comisia Europeană o scrisoare oficială în acest sens: „Am făcut această rectificare într-un timp de mai puțin de jumătate de oră, dar mulțumesc că mi-ați atras atenția și o să fim atenți data viitoare”.

România va afla dacă mai poate recupera sau nu o parte dintre cele 231 de milioane de euro (…) cel mai târziu în luna martie, a mai declarat Pîslaru.

