Pe cine numește Nicușor Dan la SRI și SIE? „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 21:38, Știri politice
În ceea ce privește numirile la Servciile de Informații Externe și Serviciile Române de Informații, președintele Nicușor Dan a precizat că are deja câteva propuneri, în acest sens.

„Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”, a precizat liderul de la Cotroceni.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că se va consulta cu Parlamentul în acest sens.

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, nu cred că se va întâmpla să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta înainte astfel încât numirile să fie validate”, a menționat Nicușor Dan.

