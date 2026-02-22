Prima pagină » Știri politice » Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”

Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”

22 feb. 2026, 18:29, Știri politice
Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță
Ministrul Radu Miruță dă un semnal de pace pentru edilii din Gorj care au acceptat să dialogheze cu el, după controversa de sâmbătă. Deși fac parte din partide aflate în unele dezacorduri pe plan local, primarii au reușit să pună mai presus de orice interesul comunității, a scris ministrul USR într-o postare pe contul său de Facebook.
După ce a fost refuzat inițial și a replicat dur, când a convocat o întâlnire cu primarii din Gorj, județul unde s-a născut, ministrul userist a revenit la sentimente mai bune.

Acuzat de demagogie de către social-democrați, Miruță revine cu un mesaj împăciuitor

Ministrul Apărării observase, sâmbătă, că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, comentariu care i-a atras eticheta de „demagogie” din partea social-democraților. Duminică, Miriță a fumat pipa păcii și a lăudat toți primarii, fie de la PSD, PNL sau AUR, pentru spiritul de cooperare.

Le mulțumesc primarilor PSD, PNL și AUR care au participat astăzi la discuția administrativă pe care am inițiat-o!
Nevoile oamenilor rămân deasupra zgomotului politic, iar rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică.
O treime dintre problemele punctuale adresate astăzi vor primi răspuns joi după-amiază, iar celelalte vor fi soluționate în cursul săptămânii 2-6 martie.
Atât timp cât există oameni politici locali care pun interesul comunității mai presus de directivele sau orgoliile înguste ale șefilor de partid, există speranță pentru un viitor mai bun pentru locuitorii acelor localități, scrie în postarea sa actualul ministru al Apărării. 

Scandal politic de răsunet în Gorj

Ministrul Radu Miruță (USR) a creat un adevărat scandal politic cu PSD Gorj (detalii AICI). Concret, ministrul Apărării i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj, acuzând că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuții. În replică, PSD Gorj l-au acuzat pe ministrul USR de „demagogie”, ironizând rezultatele modeste obținute de USR Gorj la alegerile din 2024.

RECOMANDAREA AUTORULUI

USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”

În penibil cu satelitul

Cu cine s-a întâlnit Radu Miruță, după ce Macron nu l-a invitat la grupul de lucru pentru Ucraina: „Am discutat despre realitățile de securitate”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit
17:49
Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit
ULTIMA ORĂ Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
15:01
Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
15:00
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
FLASH NEWS Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
13:05
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
FLASH NEWS USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
11:41
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
FLASH NEWS Fritz fixează linia roșie în negocierile pe buget. „Nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă”
21:23
Fritz fixează linia roșie în negocierile pe buget. „Nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă”
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Poluarea provocată de reintrarea rachetelor în atmosferă a fost măsurată pentru prima dată

Cele mai noi

Trimite acest link pe