Ministrul Radu Miruță dă un semnal de pace pentru edilii din Gorj care au acceptat să dialogheze cu el, după controversa de sâmbătă. Deși fac parte din partide aflate în unele dezacorduri pe plan local, primarii au reușit să pună mai presus de orice interesul comunității, a scris ministrul USR într-o postare pe contul său de Facebook.

După ce a fost refuzat inițial și a replicat dur, când a convocat o întâlnire cu primarii din Gorj, județul unde s-a născut, ministrul userist a revenit la sentimente mai bune.

Acuzat de demagogie de către social-democrați, Miruță revine cu un mesaj împăciuitor

Ministrul Apărării observase, sâmbătă, că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, comentariu care i-a atras eticheta de „demagogie” din partea social-democraților. Duminică, Miriță a fumat pipa păcii și a lăudat toți primarii, fie de la PSD, PNL sau AUR, pentru spiritul de cooperare.

Le mulțumesc primarilor PSD, PNL și AUR care au participat astăzi la discuția administrativă pe care am inițiat-o!

Nevoile oamenilor rămân deasupra zgomotului politic, iar rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică.

O treime dintre problemele punctuale adresate astăzi vor primi răspuns joi după-amiază, iar celelalte vor fi soluționate în cursul săptămânii 2-6 martie.

Atât timp cât există oameni politici locali care pun interesul comunității mai presus de directivele sau orgoliile înguste ale șefilor de partid, există speranță pentru un viitor mai bun pentru locuitorii acelor localități, scrie în postarea sa actualul ministru al Apărării.

Scandal politic de răsunet în Gorj

Ministrul Radu Miruță (USR) a creat un adevărat scandal politic cu PSD Gorj (detalii AICI). Concret, ministrul Apărării i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj, acuzând că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuții. În replică, PSD Gorj l-au acuzat pe ministrul USR de „demagogie”, ironizând rezultatele modeste obținute de USR Gorj la alegerile din 2024.

RECOMANDAREA AUTORULUI

USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”

În penibil cu satelitul

Cu cine s-a întâlnit Radu Miruță, după ce Macron nu l-a invitat la grupul de lucru pentru Ucraina: „Am discutat despre realitățile de securitate”