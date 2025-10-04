Prima pagină » Știri politice » Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme

04 oct. 2025, 15:44, Știri politice
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă noi restricții de circulație în centrul Capitalei, care vor intra în vigoare de luni, pe durata următoarelor șase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. Edilul a precizat că, datorită ritmului alert al constructorilor, există șanse ca proiectul să fie finalizat mai devreme decât estimările inițiale.

„Lucrările, deși se anunțau extrem de complexe și cu risc semnificativ de întârziere, sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru. Dacă menținem acest ritm, putem finaliza punerea în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit inițial”, a explicat Băluță într-o conferință de presă.

Pentru siguranța participanților la trafic, edilul a prezentat noile rute alternative, care includ traversarea pe lângă magazinul Unirea, pe drum provizoriu spre Parlament, precum și pe lângă Patriarhie și Splaiul Independenței. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și indicațiile polițiștilor rutieri.

„Rutele alternative sunt după cum urmează: dinspre Piaţa Alba Iulia, dreapta, prin faţa magazinului Unirea, apoi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, înainte, prin faţa magazinului Unirea şi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Parlament, dreapta, pe lângă Patriarhie, către restaurantul Horoscop şi tot înainte pe Splaiul Independenţei sau pe Bulevardul Unirii către sectorul 3. În aceste condiţii, vom muta utilajele pe care le-am avut până acum în parc, în zona fântânilor şi vom continua în acelaşi ritm alert munca pe care o derulăm de aproape patru luni”, a precizat Băluţă.

Lucrările au ajuns deja la etapa a treia din patru, iar constructorii au finalizat 161 din cei 254 de piloni forați necesari susținerii noului planșeu. Până acum, au fost folosite peste 6.500 de tone de armătură și 4.000 de metri cubi de beton.

Restricțiile temporare vor începe luni, 6 octombrie, la ora 6:00, și vizează zona traversului adiacent Fântânii Centrale și bulevardul Unirii spre Piața Constituției.

