Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii

Secțiile de votare s-au deschis, astăzi, în Portugalia pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul socialist de centru-stânga Antonio Jose Seguro este favorit. Acesta trebuie să-l învingă pe populistul de extremă dreapta Andre Ventura.

Potrivit France 24, sondajele recente arată că Seguro va obține de două ori mai multe voturi decât Ventura în confruntarea directă dintre cei doi candidați principali din primul tur de scrutin de luna trecută.

Candidatul de centru-stânga António José Seguro a câștigat primul tur al alegerilor, care au avut loc pe 18 ianuarie, obținând 31,1% din voturi. André Ventura, în vârstă de 43 de ani, liderul partidului de extremă dreapta Chega – acum al doilea partid ca mărime din parlament – ​​a obținut 23,5% din voturi.

Specialiștii susțin că locul obținut, în primul tur al alegerilor, este deja o realizare importantă pentru fostul comentator sportiv Andre Ventura și partidul său Chega, care a devenit rapid o forță semnificativă în politica portugheză, în contextul unei tendințe generale de dreapta la nivel european. Ascensiunea lui a stârnit dezbateri intense în februarie 2026. Susținătorii îl consideră un salvator al țării, iar criticii îl văd ca o amenințare la adresa democrației și a toleranței sociale.

Seguro, un politician socialist, în vârstă de 63 de ani, s-a poziționat ca un candidat „moderat“ care va coopera cu guvernul minoritar de centru-dreapta al Portugaliei, respingând tiradele anti-establishment și anti-imigranți ale lui Ventura.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 8 dimineața (08:00 GMT), cu 11 milioane de alegători din țară și din străinătate așteptați să voteze. Primele rezultate sunt așteptate să apară în jurul orei 20:00.

În Portugalia, președintele este în mare parte o figură simbolică, fără putere executivă.

Cu toate acestea, președintele are o voce influentă și dispune de unele instrumente puternice, putând să-și exercite dreptul de veto asupra legilor adoptate de parlament, deși acest veto poate fi anulat. Șeful statului dispune, de asemenea, de ceea ce în jargonul politic portughez se numește „bomba atomică”, adică puterea de a dizolva parlamentul și de a convoca alegeri anticipate.

Ventura a declarat că, dacă va fi ales duminică, va solicita modificări constituționale pentru a extinde puterile limitate ale președintelui și va fi un șef de stat mai „intervenționist”.

Vot amânat în mai multe municipalități din cauza furtunii

Alegerile au loc după zile întregi de furtuni intense în diferite părți ale țării. Unele municipalități chiar au amânat votul, care va avea loc duminica viitoare. Publicația Publico scrie că, zeci de mii de alegători vor putea vota abia săptămâna viitoare. Cel puțin 36.852. Acesta este numărul de alegători care vor putea alege între André Ventura și António José Seguro doar pe 15 februarie.

Unele secții de votare din Leiria au trebuit să fie mutate. Secțiile de votare tradiționale au fost afectate de furtuna Kristin, care a forțat alegerea unor noi locații pentru amplasarea secțiilor de votare.

Seguro a votat deja și a făcut apel la participare: „Profitați de această fereastră de vreme bună”.

„Votați, votați, votați, votați, pentru că acesta este cel mai bun omagiu pe care îl puteți aduce democrației”, a îndemnat el. „Profitați de această fereastră de vreme bună” și „nu-i lăsați să aleagă pentru voi”, a subliniat el.

Seguro a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a-și exprima „solidaritatea” și „condoleanțe” față de populațiile afectate de vremea rea ​​din ultimele zile.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. După aproape un an de mandat, Nicușor Dan nu a fost primit încă de Donald Trump

„Furtuna secolului” în Portugalia. Marta aduce ploi, ninsori și viscol puternic