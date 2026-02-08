Tehnologia germană din spatele mașinilor chinezești: radare, frâne și airbaguri produse în România

Vehiculele chinezești prezintă aceleași funcții, componente, precum și același mod de asamblare, ca mașinile produse în Europa.

Leapmotor, o companie auto din China îndelung apreciată, utilizează produse de Aumovio, fosta divizie Continental Automotive.

„Mai multe modele ale platformei B a producătorului de mașini electrice Leapmotor sunt echipate cu cel mai recent radar cu rază lungă de acțiune, frână de parcare electrică și unitate de control al airbagului (ACU) de la AUMOVIO, în timp ce diverse modele ale platformei C dispun de cea mai recentă generație a sistemului de frânare MK C2 one box, radar cu rază lungă de acțiune și ACU”, au declarat reprezentanții Aumovio, notează Profit.ro.

Tehnologia germană din spatele mașinilor chinezești

Timpul de dezvoltare reprezintă una dintre puținele diferențe față de mașinile din Europa. Modele Leapmotor, C10, C11 și C16 utilizează sistem de frânare MK C2, având o singură cutie, care, la rândul ei, integrează pompa principală de frână, sistemul electronic de frânare și servofrâna.

„Apreciem angajamentul ferm al Leapmotor față de soluțiile noastre de siguranță. Combinarea «vitezei chinezești» cu tehnologiile de «calitate germană» ne-a ajutat să susținem lansarea rapidă a mai multor modele echipate cu cele mai recente tehnologii de siguranță ale noastre”, spune Boris Mergell, șeful diviziei de Siguranță și Mișcare la AUMOVIO.

Un astfel de sistem a luat naștere pentru vehiculele sport și cele de performanță. Din 2022 până în prezent, au fost produse circa 5,5 milioane de unități. În cazul vehiculelor chinezești, sistemele de frânare au fost produse în Shanghai. Altele elemente, în schimb, în Europa.

Alte detalii relevante legate de componente:

La vehiculele Leapmotor, senzorii satelit de impact sunt integrați în unitatea de control al airbagului;

Aumovio produce soluții de senzori, afișaje, sisteme de frânare și confort, expertiză în software, dar și platforme de arhitectură și sisteme de asistență;

Aumovio are sediul central în Germania, Frankfurt.

