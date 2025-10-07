Prima pagină » Știri politice » O nouă întâlnire neanunțată la Palatul Victoria. Bolojan s-a văzut cu ambasadorul Spaniei la București. I-a transmis „urări de pace și prosperitate”

07 oct. 2025, 15:18, Știri politice
Fără anunțuri prealabile și fără să figureze pe agenda publică a premierului, Ilie Bolojan a avut marți o nouă întrevedere la Palatul Victoria, de data aceasta cu Ambasadorul Regatului Spaniei în România, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano.

Potrivit unui comunicat oficial transmis ulterior, discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi oportunități de cooperare între cele două state.

„Discuțiile au vizat dezvoltarea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară, cu obiectivul de a crește capacitatea de producție și export a țării noastre și de a valorifica mai eficient potențialul economic al ambelor țări. Totodată, au fost analizate modalitățile prin care România poate prelua bune practici din experiența Spaniei în dezvoltarea regională, inovare și atragerea de investiții”, se arată în comunicatul Palatului Victoria.

Discuțiile au atins și tema noului cadru financiar multianual al Uniunii Europene. „Un alt subiect al discuției a fost noul cadru financiar multianual al UE și bugetul anual aferent, în vederea unei coordonări eficiente pentru a valorifica oportunitățile de finanțare disponibile”, arată sursa citată.

Întâlnirea are loc în contextul în care, potrivit unor surse, Luminița Odobescu ar urma să fie numită în funcția de ambasador la Madrid. (DETALII AICI)

„Urări de pace și prosperitate”

În contextul Zilei Naționale a Spaniei, Ilie Bolojan i-a transmis ambasadorului José Antonio Hernández Pérez-Solórzano „urări de pace și prosperitate”, arată comunicatul Palatului Voctoria.

„Cu ocazia Zilei Naționale a Spaniei, care va fi sărbătorită în curând, prim-ministrul i-a transmis ambasadorului José Antonio Hernández Pérez-Solórzano urări de pace și prosperitate și a subliniat interesul României pentru consolidarea relațiilor bilaterale”.

La întrevedere a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului.

Foto: gov.ro

