Oana Țoiu, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Diversitatea etnică, culturală și lingvistică – una dintre marile valori ale societății românești”

Diversitatea etnică, culturală și lingvistică reprezintă una dintre marile valori ale societății românești, spune ministrul de Externe, Oana Țoiu, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

Într-o postare pe Facebook, Oana Țoiu afirmă că diferențele dintre oameni nu ar trebui să devină motive de divizare, ci elemente care pot contribui la consolidarea relațiilor dintre comunități.

„Astăzi, 15 Martie, transmit gândurile mele de respect și apreciere comunității maghiare din România și tuturor maghiarilor de pretutindeni. Diversitatea etnică, culturală și lingvistică reprezintă una dintre marile valori ale societății românești”, spune ministrul.

Țoiu subliniază, totodată, importanța respectului reciproc și a deschiderii către moștenirea culturală și lingvistică a celor din jur, considerând că acestea sunt valori esențiale pentru generațiile viitoare.

„Diferențele dintre noi nu trebuie niciodată să fie temei pentru a semăna ura acolo unde doar bunele relații ne pot face mai puternici și pot construi o societate bazată pe respect reciproc, una în care ne dorim să ne creștem copiii, deschiși la moștenirea culturală și lingvistică a celor de lângă noi”, a afirmat ea.

Şefa diplomaţiei române urează „La mulți ani tuturor maghiarilor de pretutindeni cu ocazia zilei de 15 Martie!”, iar în limba maghiară transmite un gând de respect și apreciere comunității, dorind ca această zi să fie „o sărbătoare demnă a libertății și solidarității”.

