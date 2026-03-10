Oana Țoiu, pierdută în Paris, pe vremea când nu era ministru. S-a filmat singură în timp ce încerca să găsească metroul

Ceea ce trebuia să fie o deplasare banală s-a transformat rapid într-un episod comic. Ministra de Externe, Oana Țoiu, apare într-un videoclip filmat chiar de ea pe străzile din Paris, realizat pe vremea când nu ocupa funcția de ministru. În imagini, aceasta apare în timp ce povestește cum a încercat să găsească intrarea la metrou aflată în apropiere.

Filmarea realizată, cel mai probabil cu telefonul, o arată pe Țoiu într-un moment stânjenitor în care pare complet pierdută în „labirintul” stațiilor de metrou din Paris. Acesta povestește cum nu a reușit să găsească intrarea la metrou și cum a cerut indicații de la mulți trecători, în franceza ei „așa și așa”. După câteva tentative și întrebări, Țoiu a realizat că stația pe care o căuta se afla la doar două minute de locul în care era.

„Eu în Paris, căutând metroul și întrebând cetățenii în franceza mea, așa și așa, cum ajung la metrou. Metrou. Era lângă mine, la două minute distanță”, povestește Oana Țoiu.

După momentul stânjenitor, Țoiu și-a continuat discursul făcând un apel către românii din Paris în care anunța o întâlnire cu candidații la alegerile pentru Parlamentul European. În aceeași filmare, oficiala a vorbit și despre comunitățile românești din diaspora și despre importanța menținerii legăturii cu limba și cultura națională. Mai mult decât atât, a subliniat că în zonele unde există mulți copii români ar trebui introduse cursuri de limba română și programe de tip Erasmus pentru profesori.

„Ne vedem la 7 și jumătate pe strada Operei numărul 39 cu candidații la europarlamentare și cetățenii români din Paris să discutăm despre ce vrem de la viitorul mandat al Parlamentului European. Respectul între români, peste tot, indiferent unde sunt. Sunt jumătate de milion de români care s-au născut în ultimii 15 ani în Uniunea Europeană. Dacă sunt foarte mulți copii într-un oraș sau într-o școală, să aibă dreptul și la cursuri de limba română. Asta dă mai multe opțiuni familiilor să decidă dacă rămân în țara de rezidență sau dacă se întorc în România mai târziu”, a explicat aceasta.

RECOMANDAREA AUTORULUI: