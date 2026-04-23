Oana Țoiu, mesaj pentru PSD: „Care este planul vostru de aici încolo după ce ați declanșat o criză scumpă și nenecesară?”
Oana Țoiu | Foto - Mediafax

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a lansat critici dure la adresa Partidului Social Democrat după ce a decis să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Oficiala acuză, într-o postare pe rețelele sociale, că social-democrații sunt responsabili pentru declanșarea unei crize „scumpe și nenecesare”.

Oana Țoiu a transmis că USR este singurul partid din coaliție care nu a făcut parte din guvernele anterioare și că, în loc să facă „o campanie de arătat cu degetul”, au ales să muncească. Aceasta a subliniat că în ciuda atacurilor, jignirilor și promisiunilor încălcate de social-democrații, USR a încercat să găsească soluții pentru români.

„Noi suntem singurii din această coaliție care am fi putut invoca greaua moștenire. Doar noi nu eram la masa deciziilor când s-au împrumutat pe generații și au lăsat bugetul praf, cu un deficit de aproape 10%, dar noi nu am făcut o campanie de arătat cu degetul. Am ales să facem altceva, să muncim.

Întocmai pentru că am priceput că moștenirea este grea pentru fiecare român și că oamenii au nevoie de soluții nu de încă o campanie electorală am trecut peste toate atacurile, chiar și cele mai de jos, peste toate jignirile, peste toate promisiunile încălcate între parteneri pe care ar fi trebuit să te poți baza în vremuri grele. Am pus umărul să reparăm ce au stricat. Fără să ne plângem, fără să ne petrecem toată ziua în intrigi, fără să încercăm să mutăm responsabilitatea de colo colo”.

Oana Țoiu: Am muncit umăr la umăr. Tot ei sunt supărați?

Ministra a criticat atitudinea Partidului Social Democrat privind actul de guvernare și a lansat mai multe întrebări care, în opinia ei, nu vor avea niciodată un răspuns.

„Am muncit umăr la umăr primind criticile oamenilor pe deciziile dificile ca și cum problema moștenită ne privea egal. Și tot ei sunt supărați ? Ce vreți totuși? Care este planul vostru de aici încolo după ce ați declanșat o criză scumpă și nenecesară? Nu au răspuns nicicând la asta”.

Oficiala a criticat Partidul Social Democrat după ce a votat într-o consultare internă retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În cadrul votului, 97,7% dintre social-democrați au considerat că prim-ministrul actual nu mai trebuie susținut.

De asemenea, conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern. Decizia a venit după consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD.

ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
11:30
Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
FLASH NEWS Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan
10:55
Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan
ULTIMA ORĂ Șeful PNL al CJ Sălaj a fost plasat sub control judiciar de DNA. Procurorii au reținut alte 6 persoane în dosarul de corupție de la CJ Bistrița Năsăud
09:23
Șeful PNL al CJ Sălaj a fost plasat sub control judiciar de DNA. Procurorii au reținut alte 6 persoane în dosarul de corupție de la CJ Bistrița Năsăud
ULTIMA ORĂ Surse: Miniștrii PSD vor merge, la ora 14.00, la Guvern pentru a-și depune demisiile
08:51
Surse: Miniștrii PSD vor merge, la ora 14.00, la Guvern pentru a-și depune demisiile
CONTROVERSĂ După 12 ore de chin politic, ziua de ieri s-a închis fără nicio concluzie. Nicușor Dan îndeamnă la răbdare, partidele se bat pentru putere
05:00
După 12 ore de chin politic, ziua de ieri s-a închis fără nicio concluzie. Nicușor Dan îndeamnă la răbdare, partidele se bat pentru putere
FLASH NEWS Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor
22:34
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmar birocratic online. Verificări întârziate l-au lăsat fără bani pe un ieșean
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unor oameni le miroase gura?
INCIDENT Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiată de șoferi
11:36
Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiată de șoferi
FLASH NEWS Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
11:30
Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
FLASH NEWS Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
11:19
Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
ECONOMIE Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
11:12
Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
ACUZAȚII Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
11:11
Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
INEDIT Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
11:06
Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera

