Oana Țoiu, mesaj pentru PSD: „Care este planul vostru de aici încolo după ce ați declanșat o criză scumpă și nenecesară?”

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a lansat critici dure la adresa Partidului Social Democrat după ce a decis să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Oficiala acuză, într-o postare pe rețelele sociale, că social-democrații sunt responsabili pentru declanșarea unei crize „scumpe și nenecesare”.

Oana Țoiu a transmis că USR este singurul partid din coaliție care nu a făcut parte din guvernele anterioare și că, în loc să facă „o campanie de arătat cu degetul”, au ales să muncească. Aceasta a subliniat că în ciuda atacurilor, jignirilor și promisiunilor încălcate de social-democrații, USR a încercat să găsească soluții pentru români.

„Noi suntem singurii din această coaliție care am fi putut invoca greaua moștenire. Doar noi nu eram la masa deciziilor când s-au împrumutat pe generații și au lăsat bugetul praf, cu un deficit de aproape 10%, dar noi nu am făcut o campanie de arătat cu degetul. Am ales să facem altceva, să muncim. Întocmai pentru că am priceput că moștenirea este grea pentru fiecare român și că oamenii au nevoie de soluții nu de încă o campanie electorală am trecut peste toate atacurile, chiar și cele mai de jos, peste toate jignirile, peste toate promisiunile încălcate între parteneri pe care ar fi trebuit să te poți baza în vremuri grele. Am pus umărul să reparăm ce au stricat. Fără să ne plângem, fără să ne petrecem toată ziua în intrigi, fără să încercăm să mutăm responsabilitatea de colo colo”.

Oana Țoiu: Am muncit umăr la umăr. Tot ei sunt supărați?

Ministra a criticat atitudinea Partidului Social Democrat privind actul de guvernare și a lansat mai multe întrebări care, în opinia ei, nu vor avea niciodată un răspuns. „Am muncit umăr la umăr primind criticile oamenilor pe deciziile dificile ca și cum problema moștenită ne privea egal. Și tot ei sunt supărați ? Ce vreți totuși? Care este planul vostru de aici încolo după ce ați declanșat o criză scumpă și nenecesară? Nu au răspuns nicicând la asta”. Oficiala a criticat Partidul Social Democrat după ce a votat într-o consultare internă retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În cadrul votului, 97,7% dintre social-democrați au considerat că prim-ministrul actual nu mai trebuie susținut. De asemenea, conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern. Decizia a venit după consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD.

