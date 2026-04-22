Nicuşor Dan a făcut o serie de declarații după consultările pe care le-a avut miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare. Șeful statului a transmis că a cerut partidelor dezescaladarea conflictelor.

Discuțiile de la Cotroceni s-au încheiat în jurul orei 20:30, iar șeful statului a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a declarat că, dincolo de criza politică, ”trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează”.

Nicușor Dan: ”Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică”

”Au fost consultări informale.

Suntem, evident, într-o criză politică; nu a început azi. De luni de zile, neînțelegerile și diferențele de opinie dintre partide s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică, să se uite la viitor mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme. În orice formulă politică, majoritară sau minoritară, vom avea nevoie de dialog. Dincolo de criza politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează, cu o diferență de opinie la nivel politic. Fiecare dintre partidele care au venit azi au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele pe care România le are în perioada următoare, deci calm și vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan.

Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD

Sursele Gândul au dezvăluit care sunt numele de pe listele PNL și USR pentru înlocuirea miniștrilor PSD, care ar urma joi să își dea demisia din Guvern.

Publicăm integral lista:

Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

USR

Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu

Ministerul Energiei – Radu Miruță

Ministerul Muncii – Oana Ţoiu

UDMR

Ministerul Sănătății – Cseke Attila

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că listele care circulă pe internet nu sunt reale, însă nu face nicio referire la care listă.

