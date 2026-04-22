Nicuşor Dan a făcut o serie de declarații după consultările pe care le-a avut miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare. Șeful statului a transmis că a cerut partidelor dezescaladarea conflictelor.
Discuțiile de la Cotroceni s-au încheiat în jurul orei 20:30, iar șeful statului a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a declarat că, dincolo de criza politică, ”trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează”.
”Au fost consultări informale.
Suntem, evident, într-o criză politică; nu a început azi. De luni de zile, neînțelegerile și diferențele de opinie dintre partide s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică, să se uite la viitor mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme. În orice formulă politică, majoritară sau minoritară, vom avea nevoie de dialog. Dincolo de criza politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează, cu o diferență de opinie la nivel politic. Fiecare dintre partidele care au venit azi au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele pe care România le are în perioada următoare, deci calm și vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan.
Sursele Gândul au dezvăluit care sunt numele de pe listele PNL și USR pentru înlocuirea miniștrilor PSD, care ar urma joi să își dea demisia din Guvern.
Publicăm integral lista:
Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu
USR
Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu
Ministerul Energiei – Radu Miruță
Ministerul Muncii – Oana Ţoiu
UDMR
Ministerul Sănătății – Cseke Attila
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că listele care circulă pe internet nu sunt reale, însă nu face nicio referire la care listă.
AUTORUL RECOMANDĂ: