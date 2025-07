🚨 PACHETUL 2 de măsuri fiscale / Premierul Bolojan: Ţine de reforma societăţilor comerciale în care acţionar important este statul

16:58

Premierul Bolojan spune că săptămâna aceasta a prezentat în Parlament pachetul bugetar-fiscal.

„Este primul pachet care are două direcții importante în vederea reducerii deficitului bugetar, cea de a crește veniturile prin măsurile care au fost propuse și a doua direcție, să plafonăm cheltuielile și să le scadem. Aceste măsuri s-au referit exclusiv la componente structurale, în așa fel încât să putem testa atât reacțiile ECOFIN, dar și ale piețelor”, explică Bolojan.

El adaugă că a constatat că, „pe de-o parte, avem o reacție pozitivă și ați văzut săptămâna aceasta, marți, poziția comisarului pe probleme economice”.

„De asemenea, a doua zi, am lansat o emisiune de fonduri, practic pentru a ne împrumuta, și am văzut o perspectivă îmbunătățită vizavi de România, pe care au avut-o piețele, prin modul în care au reacționat, în sensul în care toate titlurile care au fost puse la cumpărare au fost subscrise. Am reușit să ne împrumutăm la dobânzi mai mici, pentru că marja de risc pentru România este mai scăzută, ceea ce înseamnă economii importante, ca să vă faceți o imagine, au fost economii de peste 200 de milioane de euro în dobânzi în următorii 14 ani cumulat, pe care România le va economisi doar la contractarea acestui pachet”, mai spune Bolojan.

Potrivit premierului, „agențiile de rating au apreciat acest prim pachet ca un pas important, dar în mod evident îmbunătățirea situației bugetare a României va depinde de măsurile care vor fi adoptate în perioada următoare, dar mai ales de modul în care vor fi puse acestea în practică, de disciplina financiară pe care o vom pune în acțiune în perioada următoare și de evitarea revenirii la măsuri populiste”.