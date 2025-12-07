Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun

Invitat la emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a venit cu date de ultimă oră despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei: primul clasat are peste 30% din voturi, cel de pe locul doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun, spune Mirela Palada.

„Diferența dintre primul și al doilea nu este așa de mare. Primul este peste 30, al doilea este sub 30, dar nu este să zici că e 39 la 21. Nu este diferența dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea de la alegerile trecute, când Piedone i-a mâncat jumătate din voturi lui Firea.

Însă este clar că unul este peste 30, iar celălalt este mai jos de 30 și, în consecință, unul va câștiga, altul va pierde”, a declarat Mirel Palada.

„Avem o prezență foarte scăzută la vot, care avantajează activul de partid”

Sociologul a explicat și de ce prezența la vot a fost mai scăzută decât la alegerile trecute pentru Primăria Capitalei.

„E o prezență proastă, să zicem mersi dacă va fi 30 și ceva la sută și asta arată, pe de o parte, că românii s-au cam sastisit, mai ales bucureștenii, de acest fel de alegeri, care încep din ce în ce mai clar să nu intereseze, să le considere trucate, în care sistemul își bagă degetele și, în consecință, avem o prezență foarte scăzută la vot, care avantajează activul de partid.

Atenție, avantajează activul ambelor partide, nu doar unul singur”, a mai spus Mirel Palada.

