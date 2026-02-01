Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump

În prima săptămână de mandat, Nicușor Dan a promis că va realiza un departament care să combată dezinformarea și știrile false. Până și această promisiune s-a dovedit un fake news. Însă nici nu se compară cu ceea ce pare a fi marea farsă prezidențială: întâlnirea cu Trump. „Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea”, spune Nicușor Dan.

Încă de când a preluat fotoliul de la Cotroceni, șeful statului speră să ajungă la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele SUA. Deocamdată, totul se rezumă la declarații de intenție, iar cuvântul de ordine este „amânare”. Mai grav, însă, în aer plutesc – la nivelul cel mai înalt al statului român – semnele unui diletantism alarmant la capitolul „politică externă”.

Nicușor Dan a declarat, în repetate rânduri, că nu există vreo strategie în ceea ce privește politica internă sau externă, sănătatea, educația, agricultura și economia -, iar vizita la Casa Albă a președintelui Românie este un subiect al aceluiași „proiect de țară” – „Fără strategie”.

În luna iulie a anului 2025, s-a vehiculat ideea optimistă că Oana Țoiu va merge în SUA și pentru a pregăti vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA, marota din ultimele luni

În luna noiembrie a anului trecut, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – anunța că Nicușor Dan va ajunge în SUA în prima parte a anului 2026.

După ce Donald Trump a declarat că „relaţia cu România este foarte bună” , dar fără a-l invita pe Nicușor Dan la Casa Albă, președintele României i-a mulțumit liderului de la Washington și a scris pe X „aștept cu nerăbdare să îți mulțumesc personal” .

dar fără a-l invita pe Nicușor Dan la Casa Albă, președintele României i-a mulțumit liderului de la Washington și a scris pe X . Aceeași Oana Țoiu a declarat în timpul unui interviu, în data de 26 ianuarie 2026, că este importantă o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan, numai că a lăsat lucrurile în stand-by, semn că, deocamdată, nu există nimic „bătut în cuie”.

„Sigur că este o prioritate ca președinții noștri să se întâlnească și să continue agenda bilaterală, avem această claritate de ambele părți că este importantă și o componentă economică a acestei agende. Președintele a anunțat anul trecut planurile pe care le are, dacă va dori să revină cu declarații pe parcurs o va face”, a spus Oana Țoiu, ministrul de Externe al României.

Gândul prezintă tabloul de ansamblu al operațiunii „Casa Albă”, însăilată la Cotroceni și la Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru că, până acum, nu există nimic concret în afară de vorbe goale. Mai mult, Nicușor Dan a anunțat o nouă amânare a vizitei în SUA.

Ianuarie 2026. Nicușor Dan: „Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea”

Cu doar câteva zile în urmă, în data de 29 ianuarie 2026, Nicușor Dan – cel care ar dori să ajungă în SUA, însă pare că SUA se îndepărtează cu fiecare lună care trece – a anunțat că întâlnirea cu Donald Trump rămâne la nivel de proiect.

Există o invitație, a precizat șeful statului, numai că vizita la Casa Albă trebuie pregătită temeinic, și tratată „serios”, motiv pentru care atît de dorita călătorie peste ocean se amână.

„Foarte probabil o vizită la Washington în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea. Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios. Există discuții pe tipuri de colaborări economice și îmi doresc ca această vizită să aibă o importantă economică, dincolo de cea de securitate”, a declarat Nicușor Dan.

Iunie 2025. Nicușor Dan: „Nu se pune problema de o vizită, într-o parte sau alta, la nivelul de președinte”

În luna iunie a anului 2025, Nicușor Dan avea certitudinea că este exclusă o vizită la Washington, după cum era exclusă din start și o vizită a lui Donald Trump în România.

Președintele României a insistat pe aceeași idee pe care o promovează de la bun început, respectivă că vizita în SUA trebuie o pregătire serioasă, inclusiv consolidarea unor „relații tehnice pe mai multe paliere”.

„Da, eu cred că în România va fi o administrație nouă. În Statele Unite e o administrație care are șase luni. E nevoie, înainte de acea vizită de care vorbim, să se consolideze relații tehnice pe mai multe paliere. Deci, în opinia mea, nu se pune problema de o vizită în 2025, într-o parte sau alta, la nivelul de președinte. Pe de altă parte, la nivel tehnic, desigur, că vom încerca să colaborăm pe toate palierele”, spunea Nicușor Dan.

Septembrie 2025. Nicușor Dan vrea în SUA: „Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”

În luna septembrie a anului trecut, Nicușor Dan era convins că va avea o întâlnire cu Donald Trump, iar vizita în SUA ar fi urmat să aibă loc la începutul anului 2026.

Președintele României a spus că a fost invitat de Donald Trump la Casa Albă, iar vizita anunțată pentru începutului lui 2026 avea și „obiective pregătite”.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate, dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, explica Nicușor Dan la momentul respectiv.

30 septembrie 2025. Nicușor Dan schimbă termenul vizitei din SUA: „Primul trimestru al lui 2026”

Dacă, la jumătatea lunii septembrie 2025, Nicușor Dan avansa – ca termen pentru vizita la Casa Albă – prima parte a anului 2026, în data de 30 septembrie 2025 s-a „sucit”.

Nicușor Dan a precizat că va avea o întâlnire cu Donald Trump în „primul trimestru al lui 2026”.

„Cel mai probabil, va fi în primul trimestru din 2026”, a declarat președintele României, apoi a precizat și ce și-ar dori de la întâlnirea cu Trump.

„Dar ce-mi doresc eu de la această vizită, îmi doresc să fie consistentă pe cele două domenii importante, securitate și economie. Pe securitate, lucrurile sunt într-o continuitate. Există comenzi de echipament militar care sunt în curs, există o prezență militară americană. E o continuitate, care trebuie să-și urmeze cursul firesc. Pe parte economică, ne dorim foarte mult investiții americane în România”, spunea Nicușor Dan.

Noiembrie 2025. Nicușor Dan nu știe când merge în SUA, dar își face „grup de lucru”

Vizita lui Nicușor Dan în SUA este „în pregătire” continuă, iar președintele – în luna noiembrie 2025 – și-a făcut și un „grup de lucru” în perspectiva vizitei care încă nu s-a tranformat în realitate.

La momentul respectiv, consilierul lui Nicușor Dan, Marius Lazurca a transmis că președintele României a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic.

„Platforma pe care se va întemeia vizita e foarte promițătoare și nu a fost inventată pentru această vizită. Cazul politic bilateral e foarte solid. Nicușor Dan a decis crearea a unui grup de lucru dedicat acestei vizite. Nicușor Dan e liderul activ al acestui grup, nu a delegat pregătirile subordonaților ci se ocupă direct. Reflexul președintelui e de a se concentra asupra substanței nu asupra calendarului”, spunea consilierul prezidențial Marius Lazurca în luna noiembrie a anului trecut.

În consecință, deși au trecut multe luni de când această viitoare vizită a lui Nicușor Dan în SUA ține capul de afiș, încă nu s-a concretizat nimic. Vorba lui Nicușor Dan, președintele României: „Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: