Luiza Dobrescu
07 dec. 2025, 12:27, Actualitate
Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic la jumătate, raportat la procentul înregistrat în 2024, la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. 

Electoratul din Bucureşti nu se grăbeşte să-şi voteze primarul general sau să scape de cel care le administrează deja sectorul în care locuiesc. Anul trecut, procentele cu prezenţa, înregistrate de AEP, în secţiile de votare, pe ore, arată că în 2024 s-a votat dublu ca număr, raportat la aceeaşi oră din 2025.

BUCUREȘTI – 9 IUNIE 2024,
PREZENȚA PE ORE

07.00 – 0,00%

08.00 – 1,31% 

09.00 – 3,34% 

10.00 – 6,28% 

11.00 – 9,74%

12.00 – 13,45%

13.00 – 17,14% 

14.00 – 20,38%

15.00 – 23,22%

16.00 – 25,72%

17.00 – 28,28%

18.00 – 31,19%

19.00 – 34,65%

20.00 – 38,41%

21.00 – 39,26%

BUCUREȘTI – 7 DECEMBRIE 2025,
PREZENȚA PE ORE

07.00 – 0,00%

08.00 – 0,88% 

09.00 – 1,89% 

10.00 – 3,65% 

11.00 – 6,31%

12.00 – 9,67%

13.00 – 13,22% 

14.00 – 

15.00 – 

16.00 – 

17.00 – 

18.00 – 

19.00 – 

20.00 – 

21.00 – 

Prezenţa la urne, pe sectoare

În București, în intervalul orar 10:00-11:00 au votat aproximativ 66.000 de persoane, semnificativ mai puțin decât la alegerile din 2024, când în aceeași oră se prezentaseră 170.381 de bucureșteni la urne.

Prezența la vot în Capitală este de peste două ori mai scăzută comparativ cu anul trecut.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 3,90%, fiind înregistrați aproximativ 8.500 de votanți, față de 22.498 (10,47%) în 2024.

În Sectorul 2 au votat aproximativ 11.400 de persoane, adică 3,81%, comparativ cu 29.308 (9,79%) în 2024.

În Sectorul 3 sunt aproximativ 13.200 de votanți, adică 2,97%, față de 35.546 (7,87%) în 2024.

În Sectorul 4 au fost aproximativ 10.700 de persoane la urne, adică 3,93%, comparativ cu 26.866 (9,81%) în 2024.

În Sectorul 5 s-au prezentat aproximativ 8.500 de persoane, aducă 3,50%, față de 23.075 (9,54%) în 2024.

În sectorul 6, prezența este de 4,17%, aproximativ 13.700 de persoane au votat, comparativ cu 33.088 (10,08%) în 2024.

Cinci case de sondare acreditate de AEP

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegerile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.

Două din casele de sondare vor prezenta un exit-poll comun, CURS-Avangarde.

