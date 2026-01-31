„Da, o să-mi fac declarația de avere chiar în 15 zile de la preluarea mandatului”, spunea Nicușor Dan în luna mai a anului 2025, întrebat dacă va face publică lista donatorilor din campania sa electorală pentru Președinția României. În „România Onestă”, finanțarea campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan a fost și încă rămâne un subiect „fierbinte”, pentru că numele donatorilor nu au fost făcute publice în proporție de 100%.

„Sponsorii din umbră” a lui Nicușor Dan sunt învăluiți, în continuare, într-un mister adânc, chiar dacă sumele donate pentru campania prezidențială sunt consistente.

Chiar dacă Nicușor Dan a candidat sub sloganul „România Onestă”, petele de umbră sunt consistente, iar președintele României a făcut publice, deocamdată, doar numele unora dintre cei l-au susținut cu sume apreciabile în campanie.

Totuși, „donatorii anonimi” l-au ajutat pe Nicușor Dan în campanie cu peste 9 milioane de euro, iar misterul întreținut în jurul „sponsorilor din umbră” ridică semne de întrebare care încă nu au primit vreun răspuns de la Cotroceni.

Declarația de avere publicată de Nicușor Dan poate fi citită, integral, AICI

Dacă Nicușor Dan nu are o strategie în ceea ce privește domeniile-cheie ale vieții sociale, economice și politice – intern și extern – ale României (mai multe detalii AICI), iată că șeful statului se dovedește a fi „marele secretoman” atunci când este adus în discuție subiectul „donații pentru campania electorală”.

Nimeni nu știe cine sunt cei care i-au donat lui Nicușor Dan nu mai puțin de 9 milioane de euro

Jurnalistul Lucian Davidescu a precizat, pe pagina sa de Facebook, că a făcut o statistică referitoare la donațiile primite de Nicușor Dan. Iar surprizele au apărut una după alta.

Peste 75% din banii pentru campania prezidențială a lui Nicușor Dan au avut ca sursă donatorii anonimi. Viitorul șef de la Cotroceni a fost împrumutat cu 12 milioane de euro, iar pentru 9 milioane de euro nu se știe nici până azi cine au fost „sponsorii din umbră” care și-au deschis, cu atâta larghețe, portofelele.

Total: 350 de împrumuturi, primite de la aproape tot atâtea persoane (unele nume figurează cu câte două donații).

350 de împrumuturi, primite de la aproape tot atâtea persoane (unele nume figurează cu câte două donații). Dintre care anonime : 210 împrumuturi, cu explicația la fiecare că finanțatorul „nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui”.

: 210 împrumuturi, cu explicația la fiecare că finanțatorul „nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui”. Valoarea împrumuturilor : 58.257.915,57 lei, adunați din credite între 10.000 și 800.000 de lei (cu doar câteva excepții mai mici).

: 58.257.915,57 lei, adunați din credite între 10.000 și 800.000 de lei (cu doar câteva excepții mai mici). Dintre care de la donatori anonimi: 44.286.170,57 de lei, adică peste 75% din total.

„Pe scurt, ca să câștige președinția, Nicușor Dan a fost împrumutat cu aproape 12 milioane de euro, dintre care 9 milioane nu știm nici până în ziua de azi de unde au venit”, a scris jurnalistul Lucian Davidescu pe pagina sa de Facebook.

„Persoană fizică cetățean român care a acordat împrumut (…) nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui”

În tabelul prezentat mai jos se poate observa că există o sintagmă care a făcut deja „istorie” în ceea ce privește donațiile pentru campania prezidențială a lui Nicușor Dan

Sintagma este următoarea: „Persoană fizică cetățean româna care a acordat împrumut pentru susținerea candidaturii și campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României și care nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui.

Gândul prezintă câteva din aceste cazuri, iar sumele donate de „sponsorii din umbră” nu pot fi trecute cu vederea. „Împrumuturile” au fost acordate, firește, în anul 2025.

Sponsorul 1 – 800.000 lei.

– 800.000 lei. Sponsorul 2 – 50.000 lei.

– 50.000 lei. Sponsorul 3 – 800.000 lei.

– 800.000 lei. Sponsorul 4 – 200.000 lei.

– 200.000 lei. Sponsorul 5 – 250.000 lei.

– 250.000 lei. Sponsorul 6 – 37.702,50 lei.

– 37.702,50 lei. Sponsorul 8 – 16.086,40 lei.

– 16.086,40 lei. Sponsorul 9 – 310.000 lei.

– 310.000 lei. Sponsorul 10 – 350.000 lei.

Principalii donatori ai lui Nicușor Dan

În timpul unei conferințe de presă din luna iulie a anului 2025, Nicușor Dan a prezentat cheltuielile făcute în campania electorală pentru Președinția României.

Președintele a spus, cu această ocazie, cine au fost principalii donatori. Nicușor Dan a dezvăluit că în turul întâi şi în turul doi al alegerilor prezidenţiale a cheltuit peste 60 de milioane de lei.

Principalii donatori au fost Măriuca şi Florin Talpeş, cu 810.000 de lei şi Dan Ostahie, tot cu 810.000 lei. (informații detaliate AICI

De asemenea, Nicuşor Dan a declarat şi care au fost sumele cheltuite şi donaţiile primite în campania pentru alegerile locale din 2024.

„În precampania din alegerile locale din 2024, am avut donaţii de 1.750.000 de lei, şi cheltuieli de 1.600.000 de lei, deci diferenţa dintre donaţiile pe care le-am primit şi cheltuielile pe care le-am făcut 145.000 de lei. Dintre donatori, Măriuca şi Florin Talpeş, – 660.000 de lei, Bogdan Micu – 250.000 de lei, astea sunt sumele mai mari de 5.000 de euro şi 3.179 donaţii online de la 2.954 de donatori care au donat prin platformă. Suma strânsă a fost de 843.000 de lei”, a spus Nicuşor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: