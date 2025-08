Parchetul General îl contrazice pe Dragoș Anastasiu: Nu a avut niciun DOSAR la Parchet

După DNA, și Parchetul General îl contrazice pe Dragoș Anastasiu, vicepremierul demisioar al premierului Bolojan. Potrivit jurnalistei Sorina Ruxandra Matei, Anastasiu nu a avut niciun dosar la Parchet.

„Răspunsul a venit acum, după ce procurorii PÎCCJ au căutat în arhivele mai multor parchete timp de o săptămână: nu există niciun dosar. Un proverb popular spune că minciuna are picioare scurte și de lut. Minciuna nu poate sta niciodată în picioare”, conchide Sorina Ruxandra Matei.

„Duminica trecută, o dată cu demisia care încă nu a apărut în Monitoriul Oficial, Dragoș Anastasiu – vicepremierul pus în funcție personal de Ilie Bolojan – a povestit în conferința de presă, pentru victimizare, că 3 ani a fost hăituit de poliția economică pentru o presupusă evaziune fiscală, că dosarul a fost mutat la Parchet, că s-a început urmărirea penală împotriva sa/ in personam iar în doar 2 săptămâni Parchetul General a închis dosarul”, transmite Sorina Ruxandra Matei pe Facebook.

Vicepremierul demisionar a precizat că pentru acest motiv „s-a solicitat începerea urmăririi penale împotriva sa şi s-a trimis dosarul la Parchet”.

„După vreo două-trei luni în care TVA-ul nostru stătea pe loc şi se devaloriza, trei ani de zile, uitaţi-vă în 2007, 2008, 2009, ce parcurs aveam al cursului valutar, am fost chemat la Parchet şi mi s-a spus textual: Eu nu ştiu ce să fac cu acest dosar, pentru că nu am ce să fac cu el. De ce este dosarul ăsta la noi? Vă întrebaţi pe mine de ce-i dosarul la dumneavoastră? Nu ştiu să spun. Luaţi loc. Scrieţi o declaraţie. Am scris o declaraţie. Peste două săptămâni s-a închis dosarul”, a mai povestit Anastasiu.