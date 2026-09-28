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În 2021, un cuplu de orășeni a plătit 300.000 euro și a început să-și construiască o vilă, la țară, pentru când vor ieși la pensie. 3 ani mai târziu, au aflat că au construit casa pe pământul vecinului. Ce au făcut în 2026

În 2021, un cuplu de orășeni a plătit 300.000 euro și a început să-și construiască o vilă, la țară, pentru când vor ieși la pensie. 3 ani mai târziu, au aflat că au construit casa pe pământul vecinului. Ce au făcut în 2026
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Melanie și David Moor au cheltuit peste 500.000 de dolari australieni, adică 300.000 de euro, pe ceea ce ei credeau că va fi casa de retragere la pensie, în Camperdown, sud-vestul statului Victoria, Australia, potrivit Times Of India.

Dar ei aveau să descopere că locuința fusese amplasată în întregime pe terenul vecin. Cuplul a cumpărat teren într-o nouă parcelă în 2021 și, după obținerea autorizațiilor, a instalat o alee de acces și a relocat o casă cu patru dormitoare pe proprietatea de 2 hectare pe care ei credeau că le dețin. Doar că, casa fusese mutată pe terenul adiacent, care aparținea altcuiva.

Greșeala a fost descoperită în august 2024, în timp ce cuplul completa lucrările la casă, după ce un funcționar al consiliului i-a spus lui David Moor să oprească construcția și să solicite consiliere juridică. Cuplul a petrecut apoi aproape doi ani încercând să resolve disputa, inclusiv o propunere nereușită de a schimba cele două proprietăți.

În aprilie 2026, casa a fost în sfârșit mutată cu aproximativ 100 de metri pe terenul pe care îl dețineau de fapt Melanie și David Moor. Melanie Moor a declarat pentru ABC că cei doi credeau că au identificat corect terenul, după ce un agent imobiliar le-a arătat proprietatea.

Agenția imobiliară a declarat ulterior că o anchetă internă a constatat că agentul său nu a făcut afirmații false sau înșelătoare. Confuzia a continuat însă și după achiziție. Greșeala a fost identificată în cele din urmă în august 2024, în timp ce cuplul făcea ultimele retușuri la casă. Odată ce greșeala a fost descoperită, cei doi au propus să schimbe terenul unde se afla casa lor cu terenul vecin pe care îl dețineau de fapt. Propunerea a fost respinsă de avocații celuilalt proprietar de teren.

După luni de negocieri, părțile au ajuns la un acord în februarie 2026: Melanie și David Moor trebuiau să părăsescă terenul disputant, până la data de 2 mai 2026. În cele din urmă, cuplul a găsit o firmă de mutări care să îi ajute. Până la Paște, casa cu patru dormitoare a fost ridicată și transportată lateral la aproximativ 100 de metri, pe porțiunea lor de teren. Dar mutarea nu a făcut încă casa locuibilă, iar asta din cauza daunelor structurale pe care imobilul le-a suferit în timpul mutării. În plus, cuplul a fost nevoit să restaureze și proprietatea vecină.

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