18 oct. 2025, 11:00, Știri politice
Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie. Cine sunt candidații coaliției

Partidele de coaliție au „bătut palma” și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an.

Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

Premierul Ilie Bolojan urmează să mai poarte o discuție cu liderii PSD, USR susținând această idee. De altfel, ieri, în interviul acordat RRA, Ilie Bolojan a și declarat că va propune coaliției ca scrutinul din București să fie organizat în 2025.

Luni, este așteptată decizia CCR pe pachetul de reformă ce vizează pensionarea magistraților, decizie care ar putea fi nefavorabilă premierului Bolojan. Acesta a declarat inițial că nu va mai avea legitimitate să meargă înainte cu „reformele” dacă pensiile magistraților „pică” la CCR.

În ceea ce privește candidații pentru Primăria București, fiecare partid are propria strategie. PSD impune coaliției ca PNL și USR să nu aibă candidat comun, în timp ce USR și PNL caută sprijin reciproc.

Având în vedere că alegerile pentru primăria București vor fi și în acest an dintr-un singur tur, câștigător la voturi va fi candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi.

„Înțelegerea” partidelor de la Putere ar fi de a avea, până la urmă, candidați separați în cursa pentru PMB, fără a se alia PNL cu USR, astfel încât să nu se „canibalizeze” coaliția, aceasta să „reziste” la guvernare și, totuși, „cel mai bun” și votat de bucureșteni, să câștige. În ultimii 35 de ani, câștigarea Primăriei Capitalei și funcția de Primar al Bucureștiului, a doua cea mai votată în mod direct, demnitate din România, a propulsat 2 Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan.

