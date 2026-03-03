Prima pagină » Știri politice » Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”

Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”

Olga Borșcevschi
03 mart. 2026, 16:10, Știri politice
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin ironizează, marți, prin intermediul unei postări pe rețelele de socialize, aparițiile publice ale vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care se afla în vacanță alături de familia sa când a izbucnit războiul din Iran. El spune că Adrian Cozma ar fi trebuit să fie în București, la Camera Deputaților, pe tot parcursul săptămânii btrecute, dar acesta se afla, de fapt, în Dubai.

„Pe 2 februarie 2026 a început prima sesiune ordinară a parlamentului din acest an, sesiune care va dura până la sfârșitul lunii iunie (cel mult).
Asta înseamnă că parlamentarii români, atât deputații, cât și senatorii, sunt în timpul unui ciclu de muncă. Adică nu sunt în vacanță. Aceasta s-a terminat pe 1 februarie.
Fiind în plin program de lucru, deputații și senatorii ar cam trebui să vină la serviciu.
Săptămâna trecută, de exemplu, deputații au avut următorul program:
Luni, 23 februarie – Şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, Şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, Ședința în plen a Camerei Deputaților, Activitate în comisiile parlamentare.
Marți, 24 februarie – Activitate în comisiile parlamentare.
Miercuri, 25 februarie – Activitate în comisiile parlamentare, Ședința în plen a Camerei Deputaților, Vot final pe anumite legi, Activitate în comisiile parlamentare.
Joi, 25 februarie – Activitate în comisiile parlamentare.
Vineri, 26 februarie – Activități ale deputaților în circumscripțiile electorale unde au fost aleși.
De fapt, cam ăsta este programul deputaților în fiecare săptămână, dacă nu apar lucruri neprevăzute, urgențe etc.
Ei, bine, după ce SUA și Israel au bombardat Iranul, am aflat că unul dintre vicepreședinții Camerei Deputaților, Adrian Felician Cozma, se afla în vacanță în Dubai.
Fix așa scrie presa: «Vicepreşedintele PNL al Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, se afla în Dubai în vacanţă alături de familia sa când a izbucnit conflictul armat din Orientul Mijlociu.» – news.ro”, notează Patrick André de Hillerin pe Facebook.

Foto: Facebook / Patrick André de Hillerin

Foto: Facebook / Patrick André de Hillerin

Jurnalistul subliniază că de trei zile jumate încoace, Adrian Cozma „nu încetează să apară pe la televiziuni, să povestească ce grea este viața românilor blocați în zonă, să se plângă că ministerul de Externe nu reacționează cum trebuie și tot așa”. Patrick André de Hillerin mai spune că Adrian Cozma a făcut și o interpelare către ministrul Munci și cel al Justiției, cerând ca oamenilor care au fost prinși de operațiunea militară specială americană în zona Golfului și nu pot veni acasă să primească automat concediu.

„Băi, deci tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Nu era în «vacanță», că vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie. El ar fi trebuit să fie în București, la Camera Deputaților, toată săptămâna trecută. Dar e era, de fapt, în Dubai.

Acum urlă cu tupeu-i caracteristic la «autorități» că nu au făcut ce trebuia, că nu erau pregătiți, că vrea concediu de forță majoră, că una-alta.

Adrian Felician Cozma este unul dintre cei doi loseri siamezi ai PNL. Celălalt e Robert Ionatan Sighiartău.

Cozma este președintele PNL Satu Mare, Sighiartău este președintele PNL Bistrița Năsăud. Au pierdut, în general, toate alegerile pe care le puteau pierde pe plan local. Ambii au candidat la președinția Consiliului Județean de la ei, în 2024, și au pierdut glorios. Cozma a candidat la președinția CJ Satu Mare și în 2020 și tot glorios a pierdut. La parlamentarele din 2024 și-au luat-o iar pe coajă. Au ajuns deputați, amândoi, la limită, cu mult noroc, doar pentru că erau capi de listă. Sunt singurii parlamentari ai PNL din circumscripțiile respective.

Sunt doi obraznici agresivi, nu foarte bine mobilați intelectual și tocmai de aceea compensează prin tupeu. După rezultatele obținute la alegerile din 2024, ar fi trebuit rași din funcțiile de șefi de filială. Au scăpat, deocamdată.

Revenind la Cozma, niciunul dintre moderatorii emisiunilor tv la care a intrat în direct nu l-a întrebat ce căuta în Dubai în timp ce trebuia să fie la muncă, în București. Li se pare normal ca deputații să aibă un program felxibil, să plece în vacanță când vor ei. Doar se zbat pentru țară, pentru binele noastru.
Hai slava”, mai precizează Patrick André de Hillerin pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vicele Camerei Deputaţilor din România, Adrian Cozma, este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului

Imagini cu românii speriaţi de războiul din Dubai. I-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Reacţia MAE

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
ULTIMA ORĂ Președintele Nicuşor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia
14:56
Președintele Nicuşor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia
FLASH NEWS Cum răspunde MAE la întrebarea Gândul: Ce a făcut pentru a preveni criza românilor din Orientul Mijlociu? „Am crescut alertele de călătorie”
14:36
Cum răspunde MAE la întrebarea Gândul: Ce a făcut pentru a preveni criza românilor din Orientul Mijlociu? „Am crescut alertele de călătorie”
FLASH NEWS MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri”
14:22
MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri”
FLASH NEWS Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
14:14
Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Substanțe toxice din ecrane, descoperite în creierul delfinilor din Marea Chinei de Sud
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
EDUCAȚIE Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
16:11
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
ECONOMIE BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
16:00
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
EXCLUSIV Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
15:57
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
INEDIT Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale
15:49
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale
JUSTIȚIE Kovesi anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate și cum stă România
15:45
Kovesi anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate și cum stă România

Cele mai noi

Trimite acest link pe