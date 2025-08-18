Partidul PNL, sufocat de datorii, dă în judecată AEP pentru 14.000.000 de lei: „Partidul nu are bani, iar Bolojan trage de timp cu acest proces”

PNL a deschis pe 12 august 2025 o acțiune în instanță împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), după ce instituția a decis că liberalii trebuie să returneze 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024.

Noua conducere a partidului, instalată după alegerea lui Ilie Bolojan, a decis să conteste hotărârea pentru a câștiga timp, în condițiile în care PNL are datorii uriașe.

Potrivit unor surse din partid, citate de Hotnews, liberalii nu au resursele necesare pentru a achita suma cerută de AEP.

„PNL nu mai are bani să plătească datoriile. 14 milioane de lei, aproape 3 milioane de euro, este o sumă enormă, în condițiile în care partidul are datorii de peste 150 de milioane de lei. PNL nu are bani, Bolojan și noua conducere au decis să tragă de timp prin acest proces”, au explicat membri ai PNL sub protecția anonimatului.

Oficial, liberalii invocă Ordonanța de Urgență emisă în decembrie 2024 de guvernul Ciolacu, care ar acoperi cheltuielile făcute din subvenție.

În campania prezidențială din noiembrie 2024, PNL a folosit peste 14 milioane de lei din fondurile primite de la bugetul de stat pentru a-l susține pe Nicolae Ciucă.

Diferențele față de PSD, USR și AUR

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit în luna mai, după un control de legalitate, că subvenția folosită în campanie a fost rambursată ilegal și trebuie restituită.

Spre deosebire de PNL, PSD nu a folosit bani publici la campania lui Marcel Ciolacu, bazându-se pe împrumuturi, astfel că întreaga sumă i-a fost returnată fără probleme.

USR a ales să restituie în luna mai suma de 5,1 milioane de lei, cheltuită în campania Elenei Lasconi, după ce banii rambursați de AEP fuseseră plasați într-un cont separat încă din decembrie 2024. În schimb, AUR a contestat în instanță decizia AEP pentru o sumă mai mică, de puțin peste un milion de lei.

„Suma rambursată de AEP în luna decembrie 2024, gândită ca un avans înainte să se finalizeze controlul a fost calculată fără să fie făcută diferența între sursele de finanțare din raportul de cheltuieli al USR, respectiv subvenție și veniturile proprii. Banii au fost mutați din primul moment într-un cont separat, în așteptarea verificărilor oficiale, pentru a fi returnați imediat ce AEP confirmă calculul final”, au precizat reprezentanții partidului.

Subvențiile partidelor în august 2025

Deși s-a discutat despre reducerea subvenției pentru partide, acestea au încasat și în luna august 2025 peste 19 milioane de lei. Repartizarea sumelor a fost următoarea: