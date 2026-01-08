Președintele Nicușor Dan s-a folosit de victimele tragediei din Crans Montana, Elveția, și i-a mințit pe români, într-o manevră de imagine care a avut efect, pe termen scurt, dezvăluie jurnalistul Patrick Andre de Hillerin.

La întoarcerea de la Paris, Nicușor Dan a transmis pe social-media că aeronava Spartan în care se afla a fost escortată de două avioane ale Forțelor Aeriene Elvețiene și a publicat chiar și fotografii. Numai că, președintele Dan a și plusat: a spus că Elveția a făcut acest gest în semn de „recunoștință” față de ajutorul acordat de România cu transportul persoanelor rănite în tragedia din barul Constelalltion, în Crans Montana.

„Minciuna de PR a lui Nicușor Dan are aripi scurte”

Această poveste a fost, de fapt, însă o minciună, menită să-l pună într-o lumină pozitivă pe președinte, după seria de gafe comise la Paris, demonstrează jurnalistul Patrick Andre de Hillerin.

Andre de Hillerin arată, într-o declarație oficială a biroului de presă al Armatei Elvețiene, că cele două aeronave efectuau de fapt o misiune obișnuită, banală și de rutină, ce avea drept scop verificarea aeronavelor care survolează spațiul aerian elvețian.

În fapt, escorta elvețienilor nu era gest de apreciere, ci era o misiune uzuală de poliție aeriană:

„Minciuna de PR a lui Nicușor Dan are aripi scurte Miercuri seară, la ora 20:18, președintele Nicușor Dan a postat pe Facebook următorul text: „Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.”. Textul era însoțit de fotografii în care se vedeau imagini cu două aeronave F/A 18 Hornet ale Forțelor Aeriene ale Elveției. Cred că Hotnews a fost prima publicație „serioasă” care a preluat informația și a publicat-o pe home-page, subliniind „gestul de apreciere” făcut de elvețieni. Joi s-a umplut internetul de tresăriri de mândrie ale susținătorilor domnului președinte, care au remarcat și ei importanța președintelui nostru, a cărui aeronavă a fost escortată de avioanele elvețiene în semn de respect și înaltă apreciere.

Ministrul Apărării, domnul Măruță, a subliniat și el, într-o conferință de presă, gestul armatei elvețiene:

„A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan a răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția.A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, zic eu, unul care se cuvenea a fi fost făcut, unul care este un gest de reciprocitate.””, precizează Andre de Hillerin.

Jurnalistul relatează că a trimis o solicitare la biroul de presă al Armatei Elvețiene pentru a afla adevăratul motiv pentru care cele două aeronave au însoțit avionul prezidențial. C-27J Spartan.

„Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar prezența celor două F/A 18 Hornet elvețiene în jurul aeronavei Spartan care-l transporta pe președintele nostru nu a fost un gest de respect, ci a făcut parte dintr-o misiune obișnuită de poliție aeriană a aviației militare elvețiene. De la începutul anului 2019, Elveția desfășoară astfel de misiuni de poliție aeriană, clasificate în două categorii: „hot missions”, care au rolul de a intercepta avioanele care violează spațiul aerian elvețian sau regulile de zbor, și „live missions”, care presupun verficarea prin sondaj a aeronavelor care aparțin altor state și care au nevoie de aprobare diplomatică specială pentru a tranzita spațiul aerian al Elveției.

Pentru ca lucrurile să fie cât mai clare, m-am adresat, ca ziarist, biroului de presă al Armatei Elvețiene, cu următoarea întrebare:

„Miercuri, 7 ianuarie 2026, o aeronavă militară C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, a tranzitat spațiul aerian al Elveției. Conform unor relatări apărute în mediul online din România, aeronava Spartan a fost interceptată/escortată de către două aeronave F/A 18 Hornet aparținând Forțelor Aeriene ale Elveției. Îmi puteți spune de ce s-a întâmplat acest lucru (interceptarea/escortarea aeronavei românești)? Este o operațiune de rutină, este un tip de misiune obișnuită pentru Forțele Aeriene ale Elveției, sau totul s-a petrecut din alte motive?”

În cursul serii de azi am primit următorul răspuns de la Mathias Volken, unul dintre cei doi purtători de cuvânt ai Armatei Elvețiene:

„Stimate Patrick André,

Solicitarea dumneavoastră de presă a fost transmisă Biroului de Presă al Armatei. Vă pot oferi următoarele informații cu privire la întrebarea dumneavoastră: Forțele Aeriene Elvețiene utilizează „live missions” pentru a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.). După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou. Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de „live missions” pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat.

Cu cele mai bune gânduri

Mathias Volken”

Jurnalistul explică faptul că avionul prezidențial în care a călătorit Nicușor Dan a fost interceptat o scurtă vreme de cele două avioane elevețiene în timpul unei scurte misiuni de rutină denumită „live mission”. Astfel de operațiuni au avut drept scop verificarea informațiilor furnizate în cererea diplomatică de traversare a spațiului aerian, având în vedere că avionul lui Nicușor Dan este unul de tip militar.

Aviața elvețiană execută sute de astfel de misiuni pe an, subliniază Patrick Andre de Hillerin, așa că Nicușor Dan nu a avut parte de un tratament special din partea Elveției, așa cum s-a lăudat pe social-media.

„După cum puteți citi cu ochii dumneavoastră, „Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de „live missions” pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat”. Zborul pe care l-am menționat fiind cel al aeronavei Spartan a Forțelor Aeriene Romane, este foarte clar că avionul prezidențial a fost interceptat/escortat o scurtă perioadă de timp în cadrul unei „live Mission”, o misiune aeriană de rutină a aviației elvețiene, care a avut scopul de a verifica informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică: tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc. Așadar, nimic special, niciun gest deosebit de respect, ci doar o misiune de rutină a Aviației Elvețiene, așa cum sunt, în medie, 200 de alte misiuni de-a lungul unui an”

„Nicușor Dan a reușit să se cațere pe cadavrele morților din Crans Montana ca să se dea puțin mare”