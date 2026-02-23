Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”

Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegilor din 2024. „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut curtea constituțională, probabil că azi era președinte democratic”, a declarat Georgescu.

La ieșirea de la Curtea de Apel, fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că „fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează”.

„Eu sunt aici, la Curtea de Apel, cum am fost și la Judecătoria Sectorului 1 și la Tribunal, pe niște dosare inventate. Pentru că sistemul și clasa politică se teme de democrație și se teme de poporul român. Ei vă vor slabi, nu puternici. Vă vor sclavi, nu oameni liberi. Vă vor obedienți, nu inteligenți. Și pentru că știu că poporul român în noiembrie-decembrie 2024 a învins și ei se tem de poporul român. Și atunci, fiind lași, utilizează toate instituțiile de forță pentru a lovi pe la spate”, a spus Călin Georgescu.

El subliniază că lupta pentru adevăr nu se oprește la porțile tribunalului: „Eu rămân alături de poporul român, cel drept-credincios, rămân alături de istoria românilor, rămân alături de cel sărăc din această țară, de cel obidit, de cel nedreptățit, de cel batjocorit, rămân alături de milioane de români din afara granițelor țării care au votat să se întoarcă acasă și li s-a furat acest drept”.

Georgescu a precizat că nu „doar că s-au anulat alegerile, s-au anulat speranțele a milioane de români”.

„Pentru milioane de români cărora li s-a furat libertatea, democrația și prosperitatea, eu cer în numele lor desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea legilor din 6 decembrie 2024. Știți cum e? Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic”, a adăugat el.

