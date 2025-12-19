Patrick André de Hillerin: „Numirea lui Miruță ca ministru al Apărării, un caz flagrant de conflict de interese”. Manevra de 3 miliarde de euro

Patrick André de Hillerin argumentează că Radu Miruță, actual ministru al Economiei, este incompatibil cu funcția de ministru al Apărării, pentru care a fost propus de USR, cu susținerea lui Nicușor Dan. Analistul subliniază că acest aspect ar putea fi ușor confirmat în urma unei verificări din partea Autorității Naționale de Integritate (ANI). Patrick Andre de Hillerin aduce, însă, în atenție un aspect și mai grav, faptul că Miruță ca șef al Apărării ar reprezenta un caz flagrant de conflict de interese.

Patrick André de Hillerin apreciază că ministrul Radu Miruță ar contesta o posibilă decizie de incompatibilitate din partea ANI. În acest context, dosarul ar ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), aflată sub conducerea Liei Savonea. Acest aspect poate explica îndârjirea pe care USR-ul o manifestă în încercarea de a răsturna din funcție marii magistrați.

„Faptul că Radu Miruță a funcționat și ca parlamentar și ca expert judiciar, având și un PFA pe care l-a radiat de-abia în 2024, după un mandat întreg de deputat este o speță care trebuie investigată serios de către ANI. Dacă ANI ar emite o decizie de incompatibilitate, Miruță ar contesta-o, iar judecarea cazului ar avea loc la ÎCCJ. La Lia, cum ar veni”, menționează Patrick André de Hillerin.

Analistul amintește de vizita lui Miruță, ca ministru al Economiei, în Correa de Sud, pe banii coreenilor și de cea în Arabia Saudită, plătită de saudiți.

„Dar există o altă problemă mult mai gravă în activitatea recentă a domnului Miruță.

Radu Miruță, în calitate de ministru al Economiei, s-a deplasat la Seul, Coreea de Sud, în perioada 17–22 octombrie 2025, pentru Expoziția Internațională de Aerospațială și Apărare ADEX 2025.

Până aici, nimic special, fiind o activitate normală pentru un ministru al Economiei.

Anormal a fost că deplasarea în Coreea de Sud, ca și deplasarea din Arabia Saudită, a fost achitată de către coreeni (în Arabia Saudită de către saudiți).

Conform unui memorandum întocmit chiar de Miruță și citat de presă fără a fi contestat, suntem informați că: „Costurile aferente acestei deplasări vor fi suportate integral de către partea coreeană pentru ministru și directorul său de cabinet. Pentru secretarul de stat, ministerul de resort va suporta doar costurile aferente transportului, conform prevederilor legale, în timp ce costurile aferente logisticii interne în Republica Coreea vor fi suportate tot de partea coreeană”.

În cadrul călătoriei sale la Seoul, Miruță, în calitate de ministrul al Economiei, nu a vizitat doar Expoziția Internațională de Aerospațială și Apărare ADEX 2025. Acesta s-a deplasat și la sediul unor companii importante, printre care Hanwha Aerospace.

Conflictul de interse ar apărea în momentul în care Miruță, ca ministru al Apărării, se va ocupa și de gestionarea licitației pentru Mașina de Luptă a Infanteriei, o achiziție de 3 miliarde de euro, parte a programului SAFE. Una dintre companiile care se bate pentru contractul de miliarde de euro este chiar compania coreeană Hanwha Aerospace, cea care