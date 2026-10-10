Prima pagină » Știri politice » Peiu susține că PSD așteaptă garanții din partea premierului desemnat pentru a susține Guvernul Niculescu

Peiu susține că PSD așteaptă garanții din partea premierului desemnat pentru a susține Guvernul Niculescu

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, consideră că șansele de învestire a Guvernului Niculescu depind de decizia PSD și de garanțiile pe care social-democrații le-ar putea primi. Acesta susține că Sorin Grindeanu ar fi avut o discuție cu președintele Nicușor Dan și afirmă că, dacă liderul PSD și-ar fi dorit cu adevărat funcția de premier, șeful statului i-ar fi oferit mandatul.

Invitat la Digi24, Petrișor Peiu a declarat că liberalii ar fi nerăbdători să voteze un nou guvern, pentru a scăpa de ”povară”, în timp ce PSD ar aștepta garanții privind accesul la resurse.

„Depinde de decizia pe care o vor lua pesediștii, dacă se vor hotărî sau dacă Guvernul Nicușor le va oferi garanții. Atunci are șanse să treacă, pentru că pe liberali îi simt nerăbdători să voteze un guvern și să scape de o povară”, a afirmat senatorul AUR.

Peiu: „Dacă Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, președintele i l-ar fi dat”

Liderul senatorilor AUR a afirmat că, în opinia sa, ar fi existat o consultare între Sorin Grindeanu și președintele Nicușor Dan, deși a precizat că nu poate cunoaște intențiile celor implicați.

„Eu sunt convins că a existat o consultare între Grindeanu și domnul președinte Dan”, a declarat Peiu.

În ceea ce privește posibilitatea ca Sorin Grindeanu să fi urmărit cu adevărat funcția de premier, senatorul AUR a invocat poziția oficială a PSD, care l-ar fi susținut pe acesta pentru funcție.

Formal, PSD susține că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă și-ar fi dorit să fie prim-ministru”, a spus Peiu.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, președintele i-ar fi încredințat mandatul lui Grindeanu dacă liderul social-democrat și-ar fi dorit cu adevărat să conducă Guvernul.

„Senzația mea este că, dacă Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, președintele i l-ar fi dat”, a afirmat senatorul AUR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
15:37
Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
APĂRARE România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
15:34
România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
FLASH NEWS Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
15:13
Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
VIDEO Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”
13:56
Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”
CONTROVERSĂ „Era un schimb de favoruri”. Organismul de control al Departamentului de Stat o anchetează pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle
13:46
„Era un schimb de favoruri”. Organismul de control al Departamentului de Stat o anchetează pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle
FLASH NEWS Rogobete, mesaj pentru liberali: „România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om”
13:39
Rogobete, mesaj pentru liberali: „România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om”
Mediafax
România, la coada Europei la plata profesorilor. De ce profesorii din Vest câștigă de peste trei ori mai mult
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu antrenorul Dan Alexa, de fapt: 'Și s-a...
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet
Mediafax
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Click
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap
Ce se întâmplă doctore
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cele mai misterioase scrieri ale lumii antice, pe care nimeni nu a reușit să le descifreze
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
NEWS ALERT Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
15:55
Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
CONTROVERSĂ Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
15:34
Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
FLASH NEWS Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele
15:01
Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele
SCANDAL Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”
14:51
Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”
FLASH NEWS Kremlinul oferă detalii amănunțite despre conversația telefonică dintre Putin și Trump. Consilierii președintelui rus spun că discuția dintre cei doi lideri a durat atât de mult pentru că „niciunul nu voia să fie primul care închide“
14:43
Kremlinul oferă detalii amănunțite despre conversația telefonică dintre Putin și Trump. Consilierii președintelui rus spun că discuția dintre cei doi lideri a durat atât de mult pentru că „niciunul nu voia să fie primul care închide“
SURSE Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Se tem că vor rămâne fără apă, după ce autoritățile ar fi decis să dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, pentru a crește debitul Dunării
14:40
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Se tem că vor rămâne fără apă, după ce autoritățile ar fi decis să dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, pentru a crește debitul Dunării

Cele mai noi

Trimite acest link pe