Peiu susține că PSD așteaptă garanții din partea premierului desemnat pentru a susține Guvernul Niculescu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, consideră că șansele de învestire a Guvernului Niculescu depind de decizia PSD și de garanțiile pe care social-democrații le-ar putea primi. Acesta susține că Sorin Grindeanu ar fi avut o discuție cu președintele Nicușor Dan și afirmă că, dacă liderul PSD și-ar fi dorit cu adevărat funcția de premier, șeful statului i-ar fi oferit mandatul.

Invitat la Digi24, Petrișor Peiu a declarat că liberalii ar fi nerăbdători să voteze un nou guvern, pentru a scăpa de ”povară”, în timp ce PSD ar aștepta garanții privind accesul la resurse.

„Depinde de decizia pe care o vor lua pesediștii, dacă se vor hotărî sau dacă Guvernul Nicușor le va oferi garanții. Atunci are șanse să treacă, pentru că pe liberali îi simt nerăbdători să voteze un guvern și să scape de o povară”, a afirmat senatorul AUR.

Peiu: „Dacă Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, președintele i l-ar fi dat”

Liderul senatorilor AUR a afirmat că, în opinia sa, ar fi existat o consultare între Sorin Grindeanu și președintele Nicușor Dan, deși a precizat că nu poate cunoaște intențiile celor implicați.

„Eu sunt convins că a existat o consultare între Grindeanu și domnul președinte Dan”, a declarat Peiu.

În ceea ce privește posibilitatea ca Sorin Grindeanu să fi urmărit cu adevărat funcția de premier, senatorul AUR a invocat poziția oficială a PSD, care l-ar fi susținut pe acesta pentru funcție.

„Formal, PSD susține că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă și-ar fi dorit să fie prim-ministru”, a spus Peiu.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, președintele i-ar fi încredințat mandatul lui Grindeanu dacă liderul social-democrat și-ar fi dorit cu adevărat să conducă Guvernul.

„Senzația mea este că, dacă Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, președintele i l-ar fi dat”, a afirmat senatorul AUR.