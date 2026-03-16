Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Bugetul alternativ AUR reduce cheltuielile publice inutile ale aparatului de stat supradimensionat”

16 mart. 2026, 18:49, Știri politice
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Bugetul alternativ AUR reduce cheltuielile publice inutile ale aparatului de stat supradimensionat”
Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a prezentat luni bugetul alternativ propus de AUR în contextul dezbaterii privind adoptarea legii bugetului de stat, aflat zilele acestea pe agenda de lucru a Parlamentului României.

Senatorul a precizat că AUR respinge actuala formă a proiectului de buget înaintată de Guvernul Bolojan, deoarece nu se pliază pe realitatea economică, una marcată de criza inflației. Acesta consideră că povara fiscală este aruncată doar pe umerii cetățenilor și afacerilor românești.

„Respingem cu desăvârșire proiectul de lege al bugetului, așa cum a fost trimis de guvern către Parlament, din două motive mari.

În primul rând, ignorarea evoluțiilor care s-au aflat după 1 ianuarie 2026, respectiv recesiunea majoră, cu o contracție de 1,9% în trimestru 4 al anului trecut. A doua chestiune care nu este luată în calcul este criza inflaționistă provocată de creșterea prețurilor la cotațiile internaționale de țiței, gaze naturale și, atenție, îngrășăminte chimice.

Al doilea motiv pentru care respingem acest proiect de lege, așa cum a fost inițiat de către guvern și trimis în Parlament, este faptul că, prin filozofia politică care stă la baza propunerii de lege a bugetului, se aruncă povara ieșirii din criză numai pe umerii populației și ai firmelor, ai companiilor, ignorându-se total administrația publică. Statul nu este pus să suporte în niciun fel povara economică a situației în care tot statul ne-a adus”, a susținut senatorul AUR.

Potrivit lui Petrișor Peiu, propunerile actualei coaliții de guvernare sunt paradoxale.

„Guvernul propune o scădere, în termeni reali, a veniturilor din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe venit, ceea ce înseamnă o scădere a veniturilor și a profiturilor companiilor, în termeni reali, dar, în același timp, ne propune guvernul o creștere a veniturilor din TVA, ceea ce este paradoxal, că ar însemna o creștere a consumului”, a mai susținut acesta.

Senatorul susține că bugetul alternativ AUR urmărește o echilibrare a poverii fiscale între cetățeni, întreprinderi și aparatul de stat supradimensionat.

Printre măsurile prezentate de senatorul AUR se regăsesc revenirea la cotele TVA dinainte de luna august 2025, scutirea de impozit pe locuința de domiciliu, dar și interzicerea deductibilității cheltuielilor multinaționalelor pentru anumite servicii.

„Propunem următorul lucru: reducerea cotei TVA standard de la 21% la 19% și a cotei TVA reduse de la 11% la 9%, ceea ce are un impact, pe venituri, de scădere cu 13,7 miliarde de lei.

Scutirea de impozit pe locuința de domiciliu, în maxim 150 de metri pătrați, cu un impact de scădere a veniturilor bugetare cu 9,8 miliarde de lei.

În schimb, propunem interzicerea deductibilității cheltuielilor de consultanță, management și drept de proprietate intelectuală cu terții afiliații ale companiilor naționale și plafonarea cheltuielilor cu dobânzile la creditele intragrup ale companiilor multinaționale, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra veniturilor, de 3,2 miliarde de lei”, a spus Petrișor Peiu.

Potrivit senatorului AUR, bugetul alternativ prevede corectarea nedreptăților la care au fost supuse mamele și categoriile vulnerabile prin plata CASS.

„Propunem revenirea la scutirea de CASS pentru mame, veterani și văduve de război, foști deținuți politici și personal monahal. Un impact de 600 de milioane la venituri, un impact negativ”.

Alte măsuri susținute de AUR pentru legea bugetului urmăresc indexarea pensiilor și reducerea cheltuielile publice ale statului.

„Mai propunem indexarea pensiilor cu 5% cu un impact asupra cheltuielilor de 7,9 miliarde de lei. După care propunem reduceri de cheltuieli cu personalul cu 5%. Asta înseamnă rata de ieșire naturală din sistem. (…) Un impact de reducere a cheltuielilor cu 8,4 miliarde de lei.

Reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, dar și a unor cheltuieli pentru achiziția de echipamente, un impact de reducere a cheltuielilor cu 11,5 miliarde de lei.

Și reducerea investițiilor din surse naționale, repet, nu ne atingem de cele din finanțări din fonduri europene cu un impact de 9,2 miliarde de lei.

În ansamblu propunem reducerea veniturilor statului cu 20,9 miliarde de lei și reducerea cheltuielilor cu 21,2 miliarde de lei, ajungând la un deficit bugetar mai mic cu 200 de milioane decât cel propus de guvern, adică propunem noi 127,5 miliarde de lei deficit bugetat”, a declarat senatorul Petrișor Peiu.

Liderul AUR a precizat că filozofia politică care stă la baza propunerii noastre de buget alternativ „este să nu punem toată povara pe cetățeni și pe firme, să trebuiască și statul să-și ajusteze dimensiunea, să devină mai subțirel”, a conchis liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

