Cronologia incursiunilor de drone în România. Câte aparate au intrat în spațiul aerian românesc în mandatul ministrului Apărării Radu Miruță. Niciuna nu a fost doborâtă

De la preluarea Apărării, în noiembrie 2025, ministrul, Radu Miruță, s-a aflat în fața unor cazuri în care drone au pătruns pe teritoriul României, situații în care măsurile pe care le-a luat au fost palide sau inexistente.

Cad drone. Radu Miruță dă vina pe lipsa stocurilor de la Apărare

Este vorba de patru incidente mediatizate, în doar șase luni, în care drone au intrat, s-au prăbușit sau au lăsat resturi pe teritoriul țării noastre. Este vorba de un caz în noiembrie anul trecut, două cazuri la 25 aprilie și încă unul major, astăzi, pe 29 mai 2026. Asta, în condițiile în care, în mediile diplomatice, se vorbește de peste 20 de cazuri, de la începutul invaziei în Ucraina..

La 25 noiembrie 2025, presa internațională a relatat despre incursiuni ale dronelor rusești în regiunea noastră, România fiind menționată în contextul încălcărilor frecvente ale spațiului său aerian. Atunci, o dronă a căzut în grădina unui cetățean din comuna Puiești, Vaslui, după ce traversase 3-4 județe. Avioane NATO și F-16 românești au reperat-o, dar nu au doborât-o, invocând riscul de pagube la sol, dar piloții au pierdut-o de pe radar de mai multe ori.

După prăbușirea dronei, autoritățile locale au luat măsuri, zona a fost securizată și a fost interzis accesul oamenilor. Speriați, aceștia ieșiseră pe la porți, dar prefectul i-a liniștit și i-a asigurat că sunt în afara oricărui pericol.

„Este o dronă fără încărcătură, o dronă de aproximativ 1,5-2 metri, ea în momentul de față este distrusă, fiind căzută de la mare altitudine”, le-a comunicat localnicilor prefectul de Vaslui.

La 25 aprilie, anul acesta, fragmente din două drone au fost găsite lângă Galați și la Văcăreni, lângă Tulcea. Atunci, anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate , în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Drona a fost detonată controlat. Pe de altă parte, o altă dronă a căzut lângă o fermă din județul Tulcea, a anunţat MApN. Specialiștii au reușit detonarea primei drone, după ce au transportat-o și au izolat-o.

Radu Miruță face statistici. Nimic despre pericole, pagube materile și mai nou, victime

Atunci, Radu Miruță s-a rezumat în a identifica vinovatul, Rusia, și a transmis un comunicat de presă. Iar ministrul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București care nu a negat proveniența dronei.

,,Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a spus Ţoiu. Aceasta a precizat că ambasadorul rus a reiterat poziţia potrivit căreia Rusia nu ar avea ţinte pe teritoriul României sau al NATO.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.”, se arăta într-un comunicat al MApN.

Ministrul Apărării a explicat atunci că drona nu a putut fi detectată din cauza altitudinii joase, pentru că se desprinsese dintr-un grup de 15 drone. Radu Miruță a minimalizat pericolul provocat de drona care aterizase în curtea unui om și s-a dezlănțuit acuzând lipsa echipamentelor Armatei și a achizițiilor din programul SAFE (radare și sisteme tip Skyranger pentru ținte mici) care, spunea el, ar fi putut schimba rezultatul dacă erau în dotare.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, declara recent că, de la 1 ianuarie până la 11 mai au fost 14 incidente cu drone. Din şapte aparate au căzut fragmente pe teritoriul României iar alte două aveau încărcătura activă. El a mai spus că aceste accidente ar fi putut fi evitate dacă programul SAFE s-ar fi încheiat și stocurile Armatei ar fi fost asigurate.

Doar vorbe, nu fapte. Unde a fost ministrul Apărării

Astăzi, Miruță vorbește despre 47 de situaţii în care au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Potrivit oficialilor Ministerului Apărării, de la începutul războiului, au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România.

„În 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional (ultima pe 29 mai). În 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. În acest an au fost înregistrate 32 de situaţii de atacuri în apropierea frontierei, iar în 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliţie aeriană. În 15 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional (29 mai). În 12 situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României”, potrivit datelor Ministerul Apărării.

Astăzi, o mamă împreună cu fiul sunt în spital la Galați și vor avea nevoie de îngrijiri medicale două săptămâni, răniți de drona care le-a explodat în locuință. Sunt primele victime ale atacurilor cu drone pe teritoriul României. Așadar, se ridică întrebarea: oare de ce ar mai fi nevoie ca ministrul interimar al Apărării și autoritățile competente să se trezească?

