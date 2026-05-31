Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat

Se caută doi poștași pentru un job de șase luni, pe insula South Georgia, unde, chiar și vara, temperaturile nu trec de 9 grade Celsius.

Cea mai izolată Poștă din lume se află lângă Antarctica și caută doi angajați, scrie dailystar.co.uk.

Cei doi poștași ar urma să semneze un contract pe 6 luni și ar lucra pe insula South Georgia, la 8.000 de mile distanță de Marea Britanie.

Acolo, chiar și vara temperaturile nu „sar” de 9 grade.

Contractul de muncă este pe perioada septembrie 2026-aprilie 2027, perioada de vară în emisfera sudică.

South Georgia, care include și mai puțin cunoscutele Insule South Sandwich, sunt nelocuite timp de jumătate de an și se află la 800 mile S-E de Insulele Falkland.

În timpul verii antarctice, o stație de cercetare se deschide și până la 15.500 de turiști sosesc cu navele de croazieră, pentru a vedea păsările, pinguinii, focile și peisajul unic de pe Terra.

Ce salariu vor primi poștașii

Candidații care vor fi aleși vor primi un salariu echivalent cu 28.380 lire sterline pentru 6 luni de muncă.

În zonă nu există aeroport și singura cale de acces este pe mare, deci nu există vreo șansă ca poștașii să se întoarcă acasă până la sfârșitul verii.

Angajații vor asigura operațiunile de zi cu zi ale celor două oficii poștale din South Georgia, la King Edward Point, pentru rezidenții stației de cercetare și un oficiu mai mare, respectiv un magazin outlet la Grytviken, o fostă stație de cercetare a balenelor, închisă în anii 1960.

În descrierea jobului se precizează că se muncește mai mult când sosesc navele de croazieră, dar timpul ocupat este compensat de cel liber, când nu este niciun turist pe uscat.

Bilete de avion, hrană și cazare incluse

În magazin, responsabilitățile vor fi cele obișnuite, de curățenie, aprovizionare și vânzare: „vă veți asigura că produsele sunt prezentate atractiv pentru a încuraja vânzările”.

Poștașii vor locui în case la King Edward Point, unde focile-elefant nasc pe plajă, chiar în fața oamenilor și pinguinii se aventurează pe străzi.

Anunțul subliniază că, odată ce poștașii vor începe munca acolo, nu vor mai putea pleca acasă, pe toată durata contractului de 6 luni.

Biletele de avion pentru Falkland sunt incluse în pachetul pentru candidați, alături de hrană și cazare și cei care aplică la job trebuie să știe că vor fi nevoiți să efectueze cel puțin „8 zile de teren”.

