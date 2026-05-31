România ia în calcul şi expulzarea ambasadorului Rusiei, dacă mai cade vreo dronă rusească pe teritoriul nostru. Nicuşor Dan a făcut declaraţia la BBC

BBC a luat un scurt interviu preşedintelui Nicuşor Dan pe tema dronei care a lovit blocul de locuinţe din Galaţi, în noaptea de joi spre vineri.

Acesta a declarat că România e sigură că Drona GERAN 2 este de provenienţă rusească, iar următoarea măsură, dacă loviturile vor continua, ar putea fi expulzarea ambasadorului Rusiei, care survine după expulzarea consulului şi închiderea consulatului Federaţiei Ruse de la Constanţa.

„Sper (ca rușii) să înceteze. Dacă nu o fac, vom lua alte măsuri. xpulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”, a spus Nicușor Dan.

Drona rusească, de tip Geran 2 a fost comparată cu o altă dronă, care a căzut acum două săptămâni şi aşa s-a constatat că provin din aceeaşi sursă.

„Suntem siguri, pentru că mai avem o altă dronă, căzută acum 4-5 săptămâni și care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei de azi (n.r. sâmbătă), cu cele de acum o lună: putem spune cu certitudine că e o dronă Gheran-2 rusească. Apoi, știm traseul de pe care a venit: a fost un roi de 43 de drone rusești care au atacat localitatea Reni”, a mai spus preşedintele.

Nicuşor Dan a adăugat şi faptul că drona a fost lovită de apărarea ucraineană, care a deviat-o, astfel încât aceasta a ajuns pe teritoriul României.

„Una dintre ele, lovită de armata ucraineană, și-a schimbat direcția și a trecut pe teritoriul României. Asta este sigur”, a mai spus șeful statului.

