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Petrișor Peiu nu crede versiunea lui Nicușor Dan despre negocierile cu AUR: „Este puțin credibil că nu știa ce face Veștea”

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Liderul AUR Petrișor Peiu a declarat că nu crede explicațiile președintelui Nicușor Dan legate de negocierile purtate de Adrian Veștea la sediul AUR. Reacția vine la puțin timp după ce șeful statului a declarat că „nu a fost informat” legat de încercarea premierului desemnat de a obține voturile partidului.

În același timp, Peiu susține că izolarea AUR de la guvernare reprezintă un joc politic al partidelor tradiționale și acuză dubla măsură aplicată formațiunilor considerate, până de curând, „anti-occidentale”.

Peiu: „Cred că domnul Dan a fost informat și și-a dat acordul”

„Cred că este puțin credibilă declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia nu știa ce face Adrian Veștea. Adrian Veștea a fost desemnat prin voința personală a domnului Dan, nu în urma consultării cu partidele. Era extrem de ușor de înțeles că domnul Veștea depindea de voința personală a președintelui. Cred că domnul Dan a fost informat și și-a dat acordul. Este ca și cum am crede că domnul care conduce ANAF nu îi răspunde la telefon domnului Ciolacu sau domnului Grindeanu”, a declarat Peiu la B1 TV.

Liderul AUR susține că fostul premier desemnat depindea de mandatul și acordul șefului statului, iar acesta ar fi fost informat asupra demersurilor sale. În același timp, Peiu acuză partidele parlamentare că au construit actuala formulă politică exclusiv pentru a exclude AUR de la guvernare și spune că argumentele privind „izolarea” formațiunii sale nu mai sunt susținute de evoluțiile de pe scena politică.

„Să vedem cât va mai ține la electorat această poveste”

Legat de faptul că Nicuşor Dan și-a menținut afirmațiile că AUR nu este un partid pro-occidental, Peiu spune că „este un joc politic”.

„Cred că nici nu am fost antioccidentali, nici nu am devenit altceva. Acestea sunt explicații care încearcă să justifice o atitudine greu de înțeles, aflată la originea acestei crize. Domnul Dan, împreună cu cei patru-cinci lideri ai formațiunilor politice, au hotărât că este mai sigur să facă un guvern cu toate cele cinci partide înăuntru, doar pentru a ține AUR în afara guvernării.

De fiecare dată când s-au certat între ei – ceea ce este firesc, pentru că sunt puține resurse de împărțit la multe guri – a trebuit inventată și păstrată explicația că nu se discută cu AUR. Este un joc politic. Să vedem cât va mai ține la electorat această poveste, potrivit căreia sunt nevoiți să facă sacrificii de înțelepciune doar pentru a ține AUR deoparte”, a adăugat liderul AUR.

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