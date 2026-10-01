Prima pagină » Știri politice » Atac fără precedent al lui Rareș Bogdan la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan: Premierul calamitate distruge România

Atac fără precedent al lui Rareș Bogdan la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan: Premierul calamitate distruge România

Atac fără precedent al lui Rareș Bogdan la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan: Premierul calamitate distruge România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eurodeputatul Rareș Bogdan, membru PNL, a lansat un atac virulent la adresa șefului său de partid, premierul interimar, Ilie Bolojan. Fostul prim- vicepreședinte al național-liberalilor îl acuză pe liderul de la Palatul Victoria că „a trimis în șomaj 100.000 de români doar într-un an și că distruge România în continuare”. Bogdan a scris un mesaj pe rețelele sociale în care precizează care este singurul scop al liderului PNL: Să aducă AUR la guvernare, ca să poată critica, iar el să crească în sondaje, pentru a deveni președintele României. Coșmarul continuă!, a scris Bogdan pe Facebook.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Este ceva de noaptea minții!”

Transportatorii trași pe dreapta, industria ospitalității într-o recesiune fără precedent, chiar și IT-ul gâfâie, construcțiile ce să mai vorbim, cele mai puține gaze înmagazinate din istorie, 100.000 de șomeri în plus față de vara-toamna lui 2025. A impozitat călugării, se pregătește să taxeze imobilele la valoarea de piață, a umblat la banii persoanelor cu handicap, vrea să taie bursele școlare, e de neimaginat! Puteam avea guvern legitim acum 4 luni! Pe Tomac nu l-a vrut Bolojan! Nici pe Veștea, prim-vice PNL, care punea 7 miniștri liberali. Culmea, nici pe Siegfried!! Și-au bătut joc de el! Doar au mimat!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

„Bolojan, un contabil de gogoșerie”

Nu are decât orgoliu, îl doare la 25 de kilometri de România. Nu are viziune, nu știe ce înseamnă anvergura economică, macro-management, este un contabil de gogoșerie. El măsoară câtă făină intră într-o gogoașă și o ceartă pe bucătăreasă că pune prea multă, căci crește deficitul! Of, măi dragă țară, pe mâinile cui ai ajuns… Și totul pentru a-i scoate pe americani din ecuație! Ăsta a fost scopul! E o poveste de durată, oameni buni. L-au sabotat în județele lor pe generalul Ciucă, un militar lângă un război cumplit, un pro-american fără dubiu, un om onest care a pus pe tablă avantajele României și Pentagonul i-a strâns mâna și l-a tratat ca pe un prieten, un om care a știut ca odată cu independența energetică, România devine foarte periculoasă pentru ruși. Și așa a fost adus Bolojan. Ca să dea afară tot ce e american. Americanii care ne-au ajutat să întregim țara, în timp ce alții o ciopârțeau„.

„Progresiștii de astăzi, aliații lui Bolojan, sunt debili”

„Planurile lor energetice pentru regiune ne securizează, și avem și Neptun Deep, care va face din România cel mai puternic furnizor din UE. Asta rușii nu vor să accepte. Și acum aveți și explicația: de ce este “trădare de țară” să te întâlnești cu americanii, nu și să servești, din prostie, interesele rușilor. Căutați discursurile lui Ceaușescu și veți vedea cum marxiștii de ieri, progresiștii de astăzi, aliații lui Bolojan, sunt debili. Cine investighează acolo, descoperă lucruri. Să te trezești actor de figurație într-un film care dorește ruptură totală între SUA și UE, miza numărul 1 a trinomului Rusia-China-Iran, și să-ți aduci țara în halul ăsta, pentru ca nu pricepi ce înseamnă să fii bărbat de stat, este dramatic”, a mai spus europarlamentarul liberal.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria – SURSE
14:25
Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria – SURSE
FLASH NEWS Nicușor Dan îi încurajează pe românii din diaspora să ia în calcul revenirea în țară, la Gala RePatriot: ”Vă îndemn să testați România”
13:37
Nicușor Dan îi încurajează pe românii din diaspora să ia în calcul revenirea în țară, la Gala RePatriot: ”Vă îndemn să testați România”
REVOLTĂTOR Cristian Tudor Popescu spune că un eventual deces al lui Călin Georgescu ar fi un „cadou imens” pentru AUR
12:43
Cristian Tudor Popescu spune că un eventual deces al lui Călin Georgescu ar fi un „cadou imens” pentru AUR
VIDEO Marian Vanghelie, la protestul pentru eliberarea lui Călin Georgescu: Eu nu mă tem de nimic pe lumea asta
12:00
Marian Vanghelie, la protestul pentru eliberarea lui Călin Georgescu: Eu nu mă tem de nimic pe lumea asta
VIDEO Nicușor Dan spune că nu trebuie să îi neglijăm pe cei 9 milioane de români care stau pe TikTok: ”Vom fi în realități paralele”
11:25
Nicușor Dan spune că nu trebuie să îi neglijăm pe cei 9 milioane de români care stau pe TikTok: ”Vom fi în realități paralele”
FLASH NEWS Jandarmii, surprinși de fanii lui Călin Georgescu cum își reglează camerele de supraveghere în plină noapte: „Jandarmeria schimbă bateria!”
11:22
Jandarmii, surprinși de fanii lui Călin Georgescu cum își reglează camerele de supraveghere în plină noapte: „Jandarmeria schimbă bateria!”
Mediafax
Pieptenele PLIN de SÂNGE. Mărturia CUTREMURĂTOARE a unei legende a sportului
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Facultatea îți poate influența pensia. Ce sumă se poate adăuga după 3 ani de studii
Digi24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Ce se întâmplă doctore
Tensiunea arterială după 40, 50 și 60 de ani: ce valori sunt normale și când trebuie mers la medic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
A devenit lumea un al doilea Babel? De ce oamenii comunică permanent, dar se înțeleg tot mai puțin
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
ALERTĂ Cea mai mare scădere lunară a rezervelor internaționale ale României. Doar plăţile în contul datoriei publice au însumat o treime din bani
14:31
Cea mai mare scădere lunară a rezervelor internaționale ale României. Doar plăţile în contul datoriei publice au însumat o treime din bani
EXCLUSIV Fostul ministru al Comunicațiilor, Marius Bostan, dezvăluie că a fost coleg de facultate cu Nicușor Dan și rezolvau probleme de matematică împreună: „Unul dintre cei mai importanți matematicieni din generația noastră”
14:28
Fostul ministru al Comunicațiilor, Marius Bostan, dezvăluie că a fost coleg de facultate cu Nicușor Dan și rezolvau probleme de matematică împreună: „Unul dintre cei mai importanți matematicieni din generația noastră”
CONTROVERSĂ Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
14:10
Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
EXTERNE Republica Moldova se reorganizează administrativ-teritorial. Schimbare majoră dincolo de Prut
14:07
Republica Moldova se reorganizează administrativ-teritorial. Schimbare majoră dincolo de Prut
FLASH NEWS Polonia prelungește controalele la granițele cu Germania și Lituania până în martie 2027
14:03
Polonia prelungește controalele la granițele cu Germania și Lituania până în martie 2027
ALERTĂ O dronă a explodat în Republica Moldova. Fragmentele au fost împrăștiate pe 120 de metri
13:38
O dronă a explodat în Republica Moldova. Fragmentele au fost împrăștiate pe 120 de metri

Cele mai noi

Trimite acest link pe