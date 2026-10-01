Atac fără precedent al lui Rareș Bogdan la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan: Premierul calamitate distruge România

Eurodeputatul Rareș Bogdan, membru PNL, a lansat un atac virulent la adresa șefului său de partid, premierul interimar, Ilie Bolojan. Fostul prim- vicepreședinte al național-liberalilor îl acuză pe liderul de la Palatul Victoria că „a trimis în șomaj 100.000 de români doar într-un an și că distruge România în continuare”. Bogdan a scris un mesaj pe rețelele sociale în care precizează care este singurul scop al liderului PNL: Să aducă AUR la guvernare, ca să poată critica, iar el să crească în sondaje, pentru a deveni președintele României. Coșmarul continuă!, a scris Bogdan pe Facebook.

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Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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„Este ceva de noaptea minții!”

„Transportatorii trași pe dreapta, industria ospitalității într-o recesiune fără precedent, chiar și IT-ul gâfâie, construcțiile ce să mai vorbim, cele mai puține gaze înmagazinate din istorie, 100.000 de șomeri în plus față de vara-toamna lui 2025. A impozitat călugării, se pregătește să taxeze imobilele la valoarea de piață, a umblat la banii persoanelor cu handicap, vrea să taie bursele școlare, e de neimaginat! Puteam avea guvern legitim acum 4 luni! Pe Tomac nu l-a vrut Bolojan! Nici pe Veștea, prim-vice PNL, care punea 7 miniștri liberali. Culmea, nici pe Siegfried!! Și-au bătut joc de el! Doar au mimat!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

„Bolojan, un contabil de gogoșerie”

„Nu are decât orgoliu, îl doare la 25 de kilometri de România. Nu are viziune, nu știe ce înseamnă anvergura economică, macro-management, este un contabil de gogoșerie. El măsoară câtă făină intră într-o gogoașă și o ceartă pe bucătăreasă că pune prea multă, căci crește deficitul! Of, măi dragă țară, pe mâinile cui ai ajuns… Și totul pentru a-i scoate pe americani din ecuație! Ăsta a fost scopul! E o poveste de durată, oameni buni. L-au sabotat în județele lor pe generalul Ciucă, un militar lângă un război cumplit, un pro-american fără dubiu, un om onest care a pus pe tablă avantajele României și Pentagonul i-a strâns mâna și l-a tratat ca pe un prieten, un om care a știut ca odată cu independența energetică, România devine foarte periculoasă pentru ruși. Și așa a fost adus Bolojan. Ca să dea afară tot ce e american. Americanii care ne-au ajutat să întregim țara, în timp ce alții o ciopârțeau„.

„Progresiștii de astăzi, aliații lui Bolojan, sunt debili”

„Planurile lor energetice pentru regiune ne securizează, și avem și Neptun Deep, care va face din România cel mai puternic furnizor din UE. Asta rușii nu vor să accepte. Și acum aveți și explicația: de ce este “trădare de țară” să te întâlnești cu americanii, nu și să servești, din prostie, interesele rușilor. Căutați discursurile lui Ceaușescu și veți vedea cum marxiștii de ieri, progresiștii de astăzi, aliații lui Bolojan, sunt debili. Cine investighează acolo, descoperă lucruri. Să te trezești actor de figurație într-un film care dorește ruptură totală între SUA și UE, miza numărul 1 a trinomului Rusia-China-Iran, și să-ți aduci țara în halul ăsta, pentru ca nu pricepi ce înseamnă să fii bărbat de stat, este dramatic”, a mai spus europarlamentarul liberal.