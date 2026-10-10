Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că atât AUR, cât și PSD au avut de câștigat în urma moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. În analiza sa, și președintele Nicușor Dan ar fi beneficiat de pe urma căderii Executivului.

Invitat la Digi24, în emisiunea „În Fața Ta”, Petrișor Peiu a fost întrebat cine a avut de câștigat în urma moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan.

Senatorul AUR a explicat cum au beneficiat cele două partide de acest demers politic, dar a inclus în această ecuație și poziția președintelui Nicușor Dan, în contextul evoluțiilor politice care au urmat demiterii Guvernului.

”AUR a avut un câștig, dar nu foarte mare, însă a devenit mai vizibil. Un alt câștigător este PSD, care a ieșit din situație și poate să își afișeze o empatie sporită pentru categoriile favorizate. A câștigat un pic și președintele Nicușor Dan, care l-a neutralizat pe Bolojan. Simion a rămas la același nivel. Este un pic sub, așa arată sondajele. Sunt sondaje făcute la comanda celorlalte partide”, a explicat Peiu.

Moțiunea PSD-AUR a dus la căderea Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată de Parlament pe 5 mai 2026, cu 281 de voturi pentru, după un demers comun al PSD și AUR.

Executivul a fost astfel demis, iar scena politică a intrat într-o nouă etapă de negocieri pentru formarea unei majorități și desemnarea unui premier.