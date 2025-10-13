Piedone a luat prânzul la restaurantul Parlamentului, pe care l-a închis când era șef la ANPC. „Am observat că gramajul este în plus”

Cristian Popescu Piedone a primit o invitație să ia masa de prânz, la restaurantul din Parlament, luni. Senatorul AUR Ninel Peia i-a lansat invitația liderului PNRR. Este un dejun de lucru, în care cei doi politicieni vor vorbi despre drepturile partidelor neparlamentare.

UPDATE Piedone, după prânzul la restaurantul Parlamentului: Am observat că gramajul este în plus

După discuția cu Peia, Piedone a mers la prânz, la restaurantul Parlamentului. A mâncat șnițel și a observat că gramajul era pe plus. Per total, concluzia fostului șef al ANPC este că se poate mânca și bine la cantina parlamentarilor.

„Mâncarea e foarte bună, mai bună ca niciodată. Culmea, am observat că gramajul este în plus. Am primit 72g plus la șnițel. De fapt, e un plus imaginar, pentru că este compoziția beșamelului. Iată că se poate mânca și bine aici, în Parlamentul României. Am înțeles că s-a schimbat garnitura de atunci, când am găsit, peste puterea imaginației, marfă expirată de câțiva ani de zile și procesată sau marfă congelată, gătită care era reîncălzită”, a spus el, pentru Gândul.

Știrea inițială.

Peia vrea să discute cu Piedone despre reducerea numărului de semnături necesare pentru candidaturile la alegeri, pentru a asigura egalitate între partide parlamentare și neparlamentare și asigurarea dreptului partidelor neparlamentare de a avea reprezentanți în secțiile de vot, pentru o mai mare transparență și echitate în procesul electoral.

Pe invitație scrie că întâlnirea va include și un „moment informal de discuție și ceai/cafea”, urmat deun prânz la restaurantul Parlamentului.

„Sper să aveți încredere să împărțiți această masă cu membrii Senatului, într-un cadru prietenos și constructiv, pentru continuarea dialogului”, îi transmite Peia lui Piedone.

Șeful PNRR va lua masa la restaurantul din Palatul Parlamentului, pe care l-a închis în urma unui control, în luna martie, pe când era șef la Protecția Consumatorilor.

În urma controlului efectuat, ANPC a închis restaurantul din Palatul Parlamentului, din cauza neregulilor găsite. Comisarii Protecției Consumatorilor au găsit alimente vechi și chiar gândaci morți în bucătărie.

Știre în curs de actualizare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: